Samsung Galaxy A15: sappiamo già tutto, fra immagini, specifiche e prezzo

Dopo aver parlato delle novità di Galaxy A05 e A05s, adesso è arrivato il turno del modello A15, l’ennesimo smartphone della società sud-coreana a essere svelato prima del previsto. Tra immagini render di Onleaks, avvistamenti su store online importanti, certificazioni e benchmark, Samsung Galaxy A15 non ha quasi più segreti, nemmeno per quanto riguarda il prezzo.

Ecco come sarà fatto il prossimo smartphone economico Samsung Galaxy A15: design, specifiche e prezzo

Con Samsung Galaxy A15 possiamo avere un assaggio del nuovo linguaggio estetico di Samsung. Non tanto posteriormente, dove ritroviamo la solita tripla fotocamera disposta in verticale a mo’ di semaforo in pieno stile Samsung, né tantomeno frontalmente, dove la selfie camera è racchiusa nell’ormai anacronistico notch Infinity U.

La vera novità, almeno sotto il fronte visivo, è rappresentata dal frame piatto e non più curvo come sempre visto su pressoché tutti gli smartphone Samsung. In precedenza si è parlato di come questo cambiamento potrebbe essere introdotto al grande pubblico dalla serie Samsung Galaxy S24. Le colorazioni sarebbero tre: Blu, Azzurro e Giallo.

Samsung Galaxy A15 4G

Crediti: Mysmartprice

Per quanto riguarda la parte tecnica, anche quest’anno dovremmo avere due versioni. Similmente a quanto visto con A14 4G e A14 5G si vocifera di due varianti in base alla connettività. Samsung Galaxy A15 4G è stato avvistato su Geekbench con la sigla SM-A155F ed alcune “conferme”: il dispositivo sarà mosso dal chipset Helio G99 (un passo avanti rispetto al G80 del predecessore), accompagnato da 4 GB di RAM e con Android 14.

Il nuovo smartphone della serie A dovrebbe avere una tripla fotocamera da 50+5+2 MP ed una selfie camera da 13 MP; ci sarebbero delle migliorie in termini di dimensioni, con uno spessore ridotto (risultando più sottile con i suoi 8,4 mm anziché i 9,1 mm di A14). Calerebbero anche lunghezza e larghezza, per una scocca che accoglierebbe uno schermo più piccolo non più da 6,6″ bensì da 6,5″ Full HD+ (con refresh rate a 90 Hz). A proposito del display, un report annuncia una novità importante (anche se non ancora confermata in via ufficiale): sia Samsung Galaxy A15 4G che la versione 5G dovrebbero avere dei pannelli AMOLED.

Un passo avanti importante, dato che la fascia budget di Samsung passerebbe da soluzioni LCD di stampo classico a schermi di qualità superiore. Ovviamente si tratterà di OLED rigidi con substrati in vetro; i pannelli OLED flessibili (con substrati di poliimmide) resteranno appannaggio della fascia alta. Lato batteria ci sarebbe un’unità da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 25W. Lato software dovremmo avere Android 14, sotto forma di One UI 6.

Samsung Galaxy A15 5G

Crediti: Mysmartprice

Passando a Samsung Galaxy A15 5G, il dispositivo è comparso nello store online di Walmart negli USA, con varie conferme sulle specifiche. Il telefono è dotato sempre di uno schermo da 6,5″ Full HD+ a 90 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25W, Android 14 ed una fotocamera da 50+5+2 MP; frontalmente trova spazio un modulo selfie da 13 MP. Anche in questo caso ci sarà un chipset MediaTek: Walmart non specifica quale sia il SoC ma le indiscrezioni precedenti riferiscono del Dimensity 6100+, accompagnato da 4/6 GB di RAM. Lo smartphone è stato avvistato su Geekbench con la sigla SM-A156B: le caratteristiche presenti sembrano mostrare proprio il SoC di MediaTek (6 nm, octa-core, 2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55).

Indiscrezioni su prezzo e uscita

A proposito del prezzo, stando a quanto riportato da Walmart, Samsung Galaxy A15 5G sarà in vendita negli USA a soli 139$: una cifra sicuramente ghiotta per un dispositivo dotato del supporto alla connettività di ultima generazione. In merito all’uscita di Galaxy A15 4G/5G, al momento manca ancora una data: secondo quanto trapelato finora il lancio sarebbe previsto per il mese di febbraio 2024, ma come al solito aspettiamo una conferma ufficiale.

