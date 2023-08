Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: le curve saranno un ricordo lontano

Aggiornamento 23/08: anche S24 Ultra abbandonerebbe le curve del passato, trovate i dettagli nell'articolo.

Dopo essere stata l'azienda che in passato introdusse nel mondo degli smartphone il concetto di schermi curvi, la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe essere l'ennesimo passo in direzione opposta. Nel mentre le compagnie rivali continuano a utilizzarli e a farne sfoggio, sono anni che la compagnia sud-coreana sta progressivamente accantonando questo tipo di display curvi, e non solo.

Samsung Galaxy S24, S24+ ed S23 Ultra, cambio di scocca e display per i prossimi top di gamma

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 18, 2023

L'indiscrezione è frutto delle parole di Ice Universe, noto per essere sempre aggiornato sulle ultime informazioni a tema Samsung. In uno dei suoi ultimi tweet, l'insider parla di Samsung Galaxy S24 ed S24+ come di smartphone dotati di frame dal profilo piatto. Come metro di paragone ha utilizzato Meizu 20, l'ultimo top di gamma della compagnia cinese ispirato a metà fra Samsung ed Apple. Quest'ultima è stata presa d'esempio proprio per il profilo della scocca, piatto anziché curvo come su Samsung ed altri marchi.

Guessing from the 79mm width and some other information, the S24 Ultra is likely to be a flat screen. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 22, 2023

Cherish the S23 Ultra in your hand, maybe this is Samsung's last curved screen phone. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 23, 2023

Inizialmente non menzionato, ci sarebbero novità anche per Samsung Galaxy S24 Ultra, con l'azienda che avrebbe deciso di utilizzare uno schermo piatto. Nella generazione attuale, S23 ed S23+ sono già passati a questo tipo di display, mentre S23 Ultra ha ancora un pannello curvo ai lati seppur non in maniera pronunciata. Verrebbe quindi da pensare che l'intera serie S24 sarà piatta sia davanti che dietro, ricordando che il modello Ultra avrà dalla sua anche materiali più pregiati e resistenti.

