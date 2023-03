La serie Meizu 20 è ufficiale: sono i top di gamma della rinascita

Il ventesimo compleanno della casa cinese si festeggia in grande stile, con un ritorno sulle scene in pompa magna e ben tre nuovi top di gamma. Era da tempo che non mettevamo gli occhi su un flagship del brand ed ora è arrivata una gamma completa: ecco a voi Meizu 20, 20 Pro e 20 INFINITY, un trittico di smartphone elegantissimi e potenti che segna la rinascita dell'azienda.

Meizu 20, 20 Pro e 20 INFINITY ufficiali: prezzo e novità dei nuovi top di gamma!

Partiamo subito con il tanto chiacchierato Meizu 20, il modello base della serie. Lo smartphone adotta uno stile ibrido tra Cupertino e la serie S23 di Samsung, con una fotocamera verticale a filo con la scocca ed un frame perimetrale squadrato. L'effetto finale non è niente male: un look elegante, piacevole da guardare.

Disponibile in varie colorazioni (Black, Yellow, Pink e Green), il dispositivo ha dimensioni compatte, con uno spessore di soli 7,99 mm. Lo schermo è una soluzione OLED da 6,5″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 144 Hz, profondità colore a 10 bit, 100% della gamma DCI-P3 ed un lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni integrato (Ultrasound mTouch 2.0).

Ovviamente non poteva mancare lo Snapdragon 8 Gen 2, con memorie LPDDR5X e UFS 4.0; il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore (con una superficie complessiva di 4.000 mm2)

Il comparto fotografico vedere protagonista il sensore Samsung GN5 da 50 MP (1/1,56″) con stabilizzazione ottica, messa a fuoco rapida, tecnologia DarkVision 2.0 per gli scatti notturni. È presente un sensore secondario da 12 MP, con ultra-wide da 122° e macro da 2.5 cm. La selfie camera, inserita in un punch hole centrale, è un'unità da 32 MP.

Non mancano il supporto Dual SIM 5G, due speaker stereo, il Wi-Fi 7, NFC, un sensore IR ed una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 67W. Il software è la Flyme 10, l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria di Meizu.

Cosa cambia con Meizu 20 Pro

Il design di Meizu 20 Pro segue la direzione intrapresa dal modello base, ma con l'aggiunta di un terzo sensore per la fotocamera. I colori della scocca si fanno più sobri (Black, White e Gold) e aumentano le dimensioni: il display è un'unità AMOLED E6 da 6,81″ con risoluzione 2K+, tecnologia LTPO, refresh rate 120 Hz e fino a 1800 nit di luminosità.

Anche in questo caso abbiamo un lettore d'impronte ad ultrasuoni e ovviamente non poteva mancare lo Snapdragon 8 Gen 2. A cambiare è il comparto fotografico, composto da un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP con grandangolo da 129°, un teleobiettivo con zoom 2X ed un modulo dTOF per la profondità. Il sensore principale è dotato di stabilizzazione ottica OIS mentre frontalmente ritroviamo una selfie camera da 32 MP.

Cambia anche la batteria che sale a 5.000 mAh e guadagna sia la ricarica Super mCharge da 80W che quella wireless da 50W: tanta potenza in un corpo da 7,8 mm di spessore (e 209 grammi di peso). Abbiamo poi il supporto alla tecnologia UWB CCC 3.0, la Flyme 10, Wi-Fi 7, NFC, un modulo IR e speaker stereo.

Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition

Il terzo modello della gamma è un dispositivo molto particolare, dotato di uno stile elegantissimo e materiali premium. Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition è disponibile nelle colorazioni Star Black, Space Silver e Nebula Green ed offre una scocca realizzata in materiale vetro-ceramico definito Meizu Titan Glass. Questo protegge sia la parte anteriore che il resto e rende il dispositivo più resistente alle cadute.

Il telefono è circondato da un frame in acciaio inossidabile ibrido ultra-leggero, un mix tra acciaio e alluminio che migliorare sia il peso (ridotto del 30%) sia l'efficienza nella dissipazione del calore (aumentata del 40%).

Lo schermo è un pannello BOE da 6,79″ con risoluzione 2K+ e rapporto in 21:9: la sua particolarità è la quasi totale assenza di cornici, che appaiono ridotte all'osso. Il resto delle caratteristiche comprendono lo Snapdragon 8 Gen 2, una fotocamera da 50 + 12 + 12 MP (con OIS, dTOF, grandangolo, teleobiettivo) ed un modulo selfie da 32 MP.

Tutti i prezzi della serie Meizu 20

Dopo aver snocciolato le varie caratteristiche dei nuovi top di gamma Meizu andiamo a scoprire anche il prezzo di vendita: di seguito trovate tutte le configurazioni al debutto.

Meizu 20 12/128 GB – 2999 yuan ( 399€ ) 12/256 GB – 3399 yuan ( 452€ ) 12/512 GB – 3799 yuan ( 506€ )



Meizu 20 Pro 12/128 GB – 3999 yuan ( 532€ ) 12/256 GB – 4399 yuan ( 586€ ) 12/512 GB – 4799 yuan ( 639€ )



Meizu 20 INFINITY 12/256 GB – 6299 yuan ( 839€ ) 12/512 GB – 7299 yuan ( 972€ ) 16 GB/1 TB – 8499 yuan ( 1.132€ )



