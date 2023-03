Powkiddy Y6 è la retro-console compatta perfetta per giocare con gli amici

Il retro-gaming ha assistito ad un vero e proprio rinascimento negli ultimi anni e lo sa bene Powkiddy che negli ultimi mesi ha portato sul mercato delle console dedicate proprio ai giochi del passato. Con Powkiddy Y6, l'azienda cinese si lancia anche nel mondo delle TV Stick, con un dispositivo in grado di emulare i grandi giochi del passato direttamente sulla propria TV.

Una stick TV per il retro-gaming: ecco Powkiddy Y6 con due controller inclusi

Powkiddy Y6 ha un form-factor simile a quello della Fire TV di Amazon, ma è equipaggiata con EmuELEC 4.3: una distribuzione di Linux dedicata interamente ai videogiochi e più in particolare all'emulazione e al retro-gaming. Ad alimentare le capacità di gioco della TV stick troviamo un chipset Amlogic S905X2 con CPU quad-core e GPU Mali-G32 MP2, affiancate da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

Questa retro-console, tuttavia, offre anche il supporto per le schede microSD e, già nella confezione di vendita, ne include una con taglio di memoria a scelta: 64 GB oppure 128 GB. Powkiddy Y6, inoltre, mette a disposizione ben due controller wireless che ricordano molto il primo DualShock PlayStation, ma in questo caso troviamo una classica configurazione dei tasti Xbox, ovvero YBAX.

La console, come le precedenti prodotte da Powkiddy, è in grado di emulare le grandi piattaforme del passato come Gamecube, Dreamcast, NES e SNES, PlayStation 1 e addirittura PlayStation Portable. Grazie alle possibilità di personalizzazione offerte dal sistema operativo, è possibile anche installare applicazioni multimediali come YouTube o Netflix.

Powkiddy Y6 – prezzo e disponibilità

Powkiddy Y6 è disponibile da subito tramite il sito ufficiale e su AliExpress in due diversi tagli di memoria. La versione da 64 GB è attualmente proposta al prezzo di 55.35€ su AliExpress, mentre la versione da 128 GB a soli 62.27€ con spedizione gratuita dalla Cina.

