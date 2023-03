Xiaomi, ritorna il dialer MIUI: c’è speranza per l’Italia?

Dopo tanto tempo, finalmente Xiaomi ha deciso di riportare in auge l'app MIUI Dialer, da tanti compianta in quanto in passato permetteva la registrazione delle chiamate. Da qualche anno a questa parte, infatti, la compagnia (così come tante altre) hanno deciso di eliminare questa possibilità, sottostando a quella che parrebbe essere una regola non scritta del mercato telefonico.

Xiaomi ritorna sui suoi passi e riporta in auge l'app MIUI Dialer, ma c'è un “ma”

You've been asking for it, and it's FINALLY here!



Introducing 𝗠𝗜𝗨𝗜 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗲𝗿 on the #RedmiNote12 and #Redmi12C launching tomorrow at 12PM. pic.twitter.com/jzHm1QCJyj — MIUI India (@miuiIND) March 29, 2023

Come vi abbiamo spiegato tempo addietro, la registrazione delle chiamate è del tutto legale in Italia, al contrario della divulgazione che è punibile legalmente; ciò nonostante, Google si è mossa per impedire che ciò avvenga, e anche utilizzando app di terze parti non sempre si riesce a registrarle correttamente. Ma il fatto che ci siano comunque smartphone OPPO (e probabilmente Realme) il cui dialer telefonico permette comunque di registrarle (previo avviso acustico) significa che anche Xiaomi potrebbe fare lo stesso.

Per questo, per il lancio di Redmi Note 12 4G e Redmi 12C la compagnia ha annunciato il ritorno dell'app MIUI Dialer, anche se per il momento soltanto in India; inoltre, l'annuncio parla di un'esclusiva per questi due modelli, anche se non è chiaro il perché. Per quanto dia speranza anche alla platea occidentale, per il momento l'app farà il suo ritorno esclusivamente in India, vedremo in futuro.

