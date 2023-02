Redmi 12C a un passo dal debutto Global: ecco quanto costerà in Europa

Il 2022 della costola di Xiaomi si è concluso in grande stile, con una nuova aggiunta economica alla serie 12. Abbiamo avuto una sfilza di modelli appartenenti alla gamma Note mentre a questo giro si tratta del piccolo della famiglia, un dispositivo perfetto per chi cerca un budget phone senza grosse pretese. Andiamo a scoprire tutto su Redmi 12C, ufficiale in Cina (e presto anche in Europa), tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 17/02: il budget phone di Redmi è in arrivo in versione Global. A fine articolo trovate le ultime indiscrezioni su uscita e prezzo in Europa.

Redmi 12C ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry level

Design e display

Con Redmi 12C la partner di Xiaomi fa un balzo indietro e propone un dispositivo dotato di uno schermo con notch a goccia, una soluzione anacronistica ma sempre utile quando si punta al risparmio. Il terminale monta uno schermo LCD da 6.71″ con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel) e rapporto in 20,6:9. Il corpo misura 168,76 x 76,41 x 8,77 mm per un peso di 192 grammi.

Il lettore d'impronte è posizionato sul retro, all'interno del modulo che ospita anche la fotocamera. Lo stile generale è simile a quello dei modelli Redmi A1/A1+ ma con una scocca caratterizzata da una texture a strisce diagonali.

Specifiche tecniche e caratteristiche

A muovere il piccolo entry level troviamo il processore MediaTek Helio G85 (2.0 GHz con GPU Mali G52 MP2), accompagnato da vari tagli di memorie RAM LPDDR4X e eMMC 5.1. Le specifiche tecniche di Redmi 12C continuano con una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W (tramite micro USB), una dual camera con un sensore principale da 50 MP ed un modulo selfie da 5 MP.

Abbiamo poi l'ingresso mini jack per le cuffie, uno slot dual SIM ed uno per microSD, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e la MIUI 13 lato software.

Redmi 12C – Prezzo e disponibilità in Europa

Redmi 12C Global

Il nuovo Redmi 12C è stato presentato a sorpresa il 31 dicembre, ad un prezzo di partenza di circa 94€ al cambio attuale. Si è trattato a tutti gli effetti dell'ultimo entry level del 2022 e – di conseguenza – del primo disponibile nel nuovo anno. Di seguito trova configurazioni e prezzi.

4/64 GB – 94€ (699 yuan)

(699 yuan) 4/128 GB – 107€ (799 yuan)

(799 yuan) 6/128 GB – 121€ (899 yuan)

Per quanto riguarda l'uscita Global, le ultime indiscrezioni propendono per il 26 febbraio come giorno del debutto: Redmi 12C dovrebbe essere lanciato insieme alla serie Xiaomi 13 al MWC 2023. In merito al prezzo in Europa ci sarebbero due versioni: da 3/64 GB (170€) e da 4/128 GB (200€). Aspettando il lancio internazionale, vi segnaliamo che il piccolo Redmi 12C è già acquistabile (ovviamente in versione China).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il