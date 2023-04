Dove comprare Redmi 12C: il nuovo entry level Xiaomi

Xiaomi non è solo super flagship e mid-range dalle fotocamere stellari, ma è anche entry level basilari, perfetti per chi cerca un dispositivo senza troppe pretese. E in quest'ottica che si pone Redmi 12C, uno degli ultimi dispositivi budget lanciati lo scorso anno in Cina, ora disponibile all'acquisto anche in Italia (ovviamente subito in sconto).

Redmi 12C: dove comprare il nuovo budget phone di Xiaomi

Il design di Redmi 12C è fresco e colorato, con una cover caratterizzata da una texture diangonale; frontalmente abbiamo uno schermo da 6,71″ HD+ con notch a goccia, mentre il retro ospita una dual camera dotata di un sensore principale da 50 MP.

Il budget phone di Xiaomi è mosso dal chipset Helio G85 di MediaTek, alimentato da una batteria da 5.000 mAh. È presente uno slot per la microSD e l'intramontabile ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie.

Il nuovo Redmi 12C è stato lanciato a livello Global (in Italia) ed è disponibile all'acquisto nello store ufficiale del brand ad un prezzo super conveniente. Il piccolo della famiglia è in offerta lampo ma è possibile risparmiare ulteriormente grazie al codice sconto dedicato.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il