Recensione SwifDoo PDF: soluzione completa per creazione e modifica dei PDF

Al giorno d'oggi, soprattutto in ambito lavorativo, i PDF sono diventati i file più importanti per quanto riguarda i documenti online: crearli o modificarli, tuttavia, potrebbe non essere sempre un compito semplice da portare a termine. La suite che vi presentiamo oggi, SwifDoo PDF, cerca di rendere questa operazione il più semplice possibile con tante funzioni aggiuntive che aiutano a gestire in nel modo ottimale questa tipologia di file. Scoprite cosa rende unico SwifDoo PDF in questa nostra recensione!

Recensione SwifDoo PDF

Funzionalità

La funzione principale di SwifDoo PDF è quella della creazione e la modifica dei PDF. L'applicazione è in grado di aggiungere oppure eliminare il testo da un documento, cambiare la dimensione o il colore del font ed inserire link oppure immagini direttamente all'interno del PDF scelto. Con SwifDoo PDF è possibile creare un stile del tutto nuovo ad un vecchio documento grazie alla vasta scelta di personalizzazione del testo messa a disposizione dall'applicazione.

Grazie alla modalità OCR (Optical Character Recognition), l'applicazione è in grado di riconoscere il testo in un'immagine scansionata per creare automaticamente un documento PDF da condividere oppure modificare all'occorrenza. Se invece una pagina dovesse essere troppo grande oppure avere una formattazione che occupa troppo spazio, è possibile utilizzare lo strumento di selezione e taglio per personalizzare i margini delle pagine e centrare il testo all'interno del documento. In questo caso, la creazione di un PDF può avvenire direttamente attraverso l'utilizzo dello scanner: basterà infatti selezionare il dispositivo da utilizzare per creare subito un PDF da una scansione.

Spesso, invece, può capire di aver bisogno di convertire un documento PDF in un altra tipologia di file: anche in questo caso SwifDoo PDF si dimostra all'altezza della situazione permettendo la trasformazione dei documenti in file di Word, Excel, PowerPoint oppure semplici immagini come JPG e PNG, tutto in modo estremamente semplice. Inoltre, è possibile mettere al sicuro i documenti più delicati aggiungendo alcune funzioni di sicurezza avanzata: per esempio, è possibile creare un PDF protetto da password che potrà essere aperto solo da chi effettivamente conoscerà il codice segreto, oppure creare documenti che non potranno più essere modificati in seguito per evitare manomissioni e contraffazioni.

Può capitare inoltre che si abbia la necessità di unire due documenti in un unico file ed anche in questo caso può aiutarci SwifDoo PDF grazie alla funzione “Merge” che permette di unire facilmente due o più documenti in un unico PDF. In ufficio, invece, questa applicazione può tornare particolarmente utile per aggiungere annotazioni a delle bozze oppure per apporre la firma elettronica (creata direttamente tramite lo strumento presente nell'applicazione) sui documenti.

Facilità di utilizzo

L'interfaccia grafica di SwifDoo PDF è estremamente semplice e piacevole: la barra multifunzione posizionata in alto aiuta a trovare rapidamente tutti gli strumenti di cui si ha bisogno in quel momento, mentre a pieno schermo viene visualizzato il documento e il suo relativo indice. L'interfaccia a tabelle racchiude tutti i PDF in un'unica vista, evitando l'apertura di più finestre che potrebbero creare confusione e rallentarci nella selezione del documento da modificare.

L'interfaccia dedicata alla creazione e alla conversione dei documenti in PDF è estremamente semplice da utilizzare: cliccando sul tasto “Create” potremo selezionare la fonte da cui attingere. Per esempio sarà possibile scegliere un documento vuoto da andare a comporre manualmente, un'immagine, un file, un documento CAD oppure utilizzare lo scanner per sfruttare la sopracitata funzione OCR.

Per quanto riguarda invece la conversione dei PDF in altri documenti, anche qui la facilità di utilizzo la fa da padrone. Una schermata dai comandi semplificati mostrerà la lista dei formati disponibili e tutto quello che dovremo fare sarà trascinare oppure selezione in file nella schermata del tipo di file di cui necessitiamo. Per esempio, se vogliamo creare un documento di Word, basterà trascinare il nostro PDF sull'icona giusta per ritrovarci in men che non si dica con il nostro nuovo file DOCX.

Performance

Le prestazioni di SwifDoo PDF sono davvero eccezionali: l'apertura dell'applicazione è quasi istantanea e può richiedere qualche secondo in più soltanto nel caso in cui si stiano elaborando file PDF di dimensioni davvero molto grandi. La creazione dei documenti è estremamente veloce, così come il salvataggio dopo una modifica oppure la conversione da un formato all'altro. Ovviamente, il tempo necessario al salvataggio o la conversione è dato sempre dalla grandezza del file, ma il codice dell'applicazione è chiaramente ottimizzato per avere tempi quanto più brevi sia possibile.

Impressionante anche la velocità con cui la funzione di traduzione riesca a recuperare da internet le lingue e il testo tradotto dei nostri documenti. Selezionando una porzione di testo oppure l'intero documento, infatti, sarà possibile ottenere in tempo reale una traduzione in qualsiasi lingua grazie all'apposito strumento.

Recensione SwifDoo PDF – Prezzi e considerazioni finali

SwifDoo PDF è una suite per l'editing dei PDF davvero molto potente ed adatto ad ogni tipo di utilizzo. Grazie alla sua interfaccia utente estremamente semplice ed intuitiva da usare, questo strumento è perfetto sia per i novizi che per gli utenti più esperti che hanno bisogno di modificare oppure convertire i propri documenti. SwifDoo PDF offre una versione di prova di 15 giorni, al termine della quale sarà necessaria una licenza Pro per continuare ad utilizzare l'applicazione. Il prezzo parte da 20 dollari al mese per l'accesso a tutte le funzionalità su un solo dispositivo, con assistenza inclusa.

Per chi invece non vuole sottostare agli abbonamenti, è possibile acquistare una licenza perpetua per un solo dispositivo con tutte le funzionalità al prezzo di 103 dollari: in questo caso si avrà accesso a vita a tutti gli aggiornamenti per SwifDoo PDF. Se avete bisogno di uno strumento potente e veloce per la modifica dei PDF e non sapete quale applicazione scegliere, vi consigliamo di provare assolutamente SwifDoo PDF e toccare con mano le super prestazioni di questo programma.

