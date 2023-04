Teclast P40HD è il tablet 4G LTE da comprare adesso: ricevi 40€ di sconto su Amazon!

Quando si parla di tablet Android di qualità, ad un prezzo contenuto, Teclast è uno dei brand più indicati: la compagnia cinese propone sempre soluzioni low budget caratterizzate da buone specifiche, funzioni indispensabili (come il GPS e il 4G) e tanto stile, ad un prezzo super conveniente. L'ultima occasione arriva su Amazon: Teclast P40HD è in doppio sconto grazie ad un'offerta lampo ed un coupon (e ovviamente non può mancare la spedizione Prime)!

Teclast P40HD disponibile su Amazon, in offerta con Coupon e spedizione Prime

Bello e stiloso, Teclast P40HD è un tablet Android caratterizzato da un corpo in metallo (nella colorazione Space Gray). Si tratta di un modello leggero, ma equipaggiato con un ampio display IPS da 10,1″ con risoluzione HD (1920 x 1200 pixel) e rapporto in 16:10. Un tablet perfetto sia per giocare che per guardare le proprie serie TV preferite in qualsiasi momento e in tutta comodità.

Teclast P40HD è mosso dal processore Unisoc T606, octa-core con A75 fino a 2.0 GHz: il chipset è in grado di fornire la giusta potenza, senza impattare troppo nei consumi. Inoltre, lato memorie sono presenti 6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili fino a 1 TB tramite micro SD), per la massima fluidità durante l'utilizzo e uno spazio d'archiviazione decisamente ampio.

Il tutto è reso ancora più intuitivo e performante da Android 12, sistema operativo leggero e user friendly. Completano il pacchetto il WiFi Dual Band, il Bluetooth 5.0, il GPS integrato ed il supporto Dual SIM 4G LTE.

Il tablet 4G Teclast P40HD è disponibile in offerta su Amazon, con un Coupon dedicato e l'immancabile spedizione Prime (che è sempre una garanzia). Basta entrare nella pagina dedicata al dispositivo e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 10€” presente subito sotto il prezzo. In questo modo, beneficiando anche dello sconto del 18% già attivo, avrete risparmiato ben 40€: il prezzo finale, infatti, sarà di 129,9€ (anziché 169,9€).

Contenuto realizzato in collaborazione con Teclast

