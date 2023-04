Samsung potrebbe lanciare il suo primo tablet pieghevole: ecco quando

Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso tecnologico asiatico sarebbe in procinto di fare il grande balzo nel settore dei foldable, con l'introduzione del suo primo tablet pieghevole. Samsung Galaxy Z Tab sarebbe in dirittura d'arrivo, ma non mancano dei dubbi: ecco che cosa sappiamo su questa novità.

Galaxy Z Tab: spuntano le prime indiscrezioni sul tablet pieghevole di Samsung

Il nome del primo tablet del brand dotato di un display pieghevole sarebbe Samsung Galaxy Z Tab, almeno secondo un insider. Il debutto sarebbe atteso già quest'anno, precisamente durante l'evento che vedrà protagonista anche la gamma Galaxy Tab 9. Il prossimo evento Samsung Unpacked è atteso per il mese di agosto (manca ancora una data e delle certezze ufficiali) e dovrebbe vedere protagonisti i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Exclusive: Z Tab, foldable tablet to launch alongside Galaxy Tab S9 this year — Revegnus (@Tech_Reve) April 9, 2023

Insomma, l'evento estivo sarebbe di certo un palcoscenico perfetto per presentare al mondo una gamma pieghevole al completo, ma ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Lo stesso leaker corregge il tiro sostenendo che se Samsung Galaxy Z Tab non sarà lanciato durante il prossimo Unpacked arriverà comunque nel corso del 2023 oppure sarà tra i pieghevoli del 2024.

Insomma, se da un lato appare plausibile che Samsung lanci un tablet pieghevole (abbiamo già avuto un assaggio di queste soluzioni, anche se in via prototipale), dall'altro sembra che lo stesso leaker non sia poi così sicuro della finestra temporale. Restiamo in attesa di sapere di più e teniamo le dita incrociate per il mese di agosto, ma è molto probabile che il presunto Samsung Galaxy Z Tab possa trovare spazio successivamente, magari nel corso del 2024.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il