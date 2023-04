Xiaomi lancia il nuovo cuociriso: cottura veloce in soli 25 minuti

Uno dei dispositivi di Xiaomi più apprezzati in madre patria è sicuramente il cuociriso, di cui oggi la celebre azienda cinese presenta il nuovo modello. MIJIA Quick Cooking Rice Cooker 4L è un cuociriso particolarmente veloce nella cottura: in soli 25 minuti, infatti, è possibile ottenere il riso cotto alla perfezione.

Super veloce e capiente: ecco il nuovo cuociriso Xiaomi Mijia

Xiaomi MIJIA Quick Cooking Rice Cooker 4L offre un design minimalista interamente bianco e con pannello superiore in vetro. Grazie ai quattro pulsanti touch è possibile regolare le impostazioni di cottura, scegliendo anche tra diverse modalità pre-impostate nel caso in cui si fosse ancora alle prime armi con questo tipo di prodotto.

Il dispositivo offre una capienza di 4 litri ed in grado di effettuare la cottura del riso in soli 25 minuti, grazie ad una modalità super veloce che contemporaneamente effettua la gelatinizzazione dell'amido al 99%. Rispetto alla modalità di cottura normale, quella super veloce riduce i tempi di cottura del 34%. Il cuociriso, inoltre, è dotato di area di riscaldamento più ampia che aiuta a trasferire il calore con maggiore efficienza, mantenendo sempre caldo il riso.

Xiaomi MIJIA Quick Cooking Rice Cooker 4L è disponibile in pre-ordine in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di circa 40€ (299 yuan). Questi dispositivi sono molto famosi ed apprezzati nei paesi orientali, ma molto meno conosciuti in occidente. Sembra difficile quindi che il prodotto possa arrivare sui mercati internazionali, ma non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui ci fossero novità anche per il nostro paese.

