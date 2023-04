Una pagina per tutte le novità di Google Bard: ecco Experiment updates

Google continua a migliorare l'intelligenza artificiale di Bard, introducendo una pagina che permetterà a tutti di visualizzare facilmente le novità, gli aggiornamenti e le modifiche apportate al chatbot. Proprio come fatto da OpenAI con ChatGPT, la nuova pagina “Experiment updates” mostrerà il changelog completo dell'ultimo aggiornamento.

Grazie a questa nuova pagina, per esempio, è possibile vedere tutte le novità introdotte con l'aggiornamento del 10 aprile in cui viene citato anche il lancio proprio di Experiment Updates. In questo nuovo aggiornamento, inoltre, Google ha migliorato i suggerimenti che appaiono alla pressione del tasto “Google It” e reiterato le nuove capacità logiche e matematiche di Bard.

Chi ha già accesso a Google Bard (vi ricordiamo che attualmente il chatbot è disponibile solo in paesi selezionati e tramite lista di attesa) può accedere a questa nuova pagina direttamente dalla sidebar, integrata nel drawer che contiene il reset delle chat, le attività, le FAQ e le pagine di supporto.

