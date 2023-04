Google Bard è più intelligente: migliorate le capacità logiche e matematiche

In questi giorni gli sviluppatori di Google hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per l'intelligenza artificiale di Bard, rendendo più facile la comprensione dei prompt degli utenti. Le funzioni sembrano essere ancora limitate rispetto alla potenza mostrata da ChatGPT, ma gli sviluppatori sono costantemente a lavoro, stando alle loro dichiarazioni.

Molto presto Google Bard potrà anche scrivere righe di codice come ChatGPT

Jack Krawczyk, sviluppatore di Google, ha annunciato su Twitter l'arrivo delle nuove possibilità offerte da Bard: l'intelligenza artificiale adesso comprende meglio le indicazioni multi-step ed è in grado di risolvere problemi di logica e matematica con maggiore semplicità e velocità.

Lo sviluppatore ha spiegato che il team cerca sempre di bilanciare le capacità di Bard con efficienza, con l'obiettivo di introdurre nuove funzioni ogni settimana. Il prossimo passo, per Bard, potrebbe essere quello di scrivere righe di codice, proprio come è già in grado di fare il suo acerrimo rivale.

I piani di Google sembrano prevedere la fusione tra Assistant e Bard, per creare finalmente la visione di un assistente virtuale intelligente in grado di fornire sempre assistenza e informazioni rapidamente.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il