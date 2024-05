GELEIPU H9 è il nuovo proiettore smart con Android e un look “atipico”

Il brand GELEIPU ha lanciato un nuovo proiettore smart con Android, un modello che si distingue grazie al suo stile minimale ma diverso dal solito. GELEIPU H9 è disponibile in offerta lampo su Banggood con uno sconto di oltre il 25%: il prezzo si fa subito interessante e ovviamente non manca la solita spedizione EU gratis (sempre gradita!).

GELEIPU H9 debutta su Banggood: il nuovo proiettore smart con Android 11

Crediti: GELEIPU

Caratterizzato da un design atipico rispetto alla maggior parte dei proiettori, GELEIPU H9 si presenta con un look più vicino a quello di uno smart speaker per la domotica. L’apparenza può ingannare, dato che si tratta proprio di un proiettore: il dispositivo arriva con a bordo Android 11 ed offre una luminosità massima di 150 ANSI Lumen, messa a fuoco automatica, correzione trapezoidale e memorie da 1/8 GB. La risoluzione nativa è in Full HD (1.080p) ma supporta la decodifica di contenuti in 4K; il chipset è una soluzione HiSilicon 352 (Hi3751V352E, con CPU 4 x Cortex-A53 e GPU Mali-450 MP2). Tra le altre caratteristiche troviamo l’allineamento automatico dello schermo, la funzione Wall Color Self Adaption e il rilevamento intelligente degli ostacoli (che adatta autonomamente le dimensioni dello schermo proiettato).

Crediti: GELEIPU

Il nuovo proiettore smart GELEIPU H9 debutta su Banggood e non poteva mancare un’offerta lancio dedicata: l’articolo è in flash sale per un periodo limitato di tempo, al prezzo di 247,8€. È presente la spedizione rapida (e gratis) dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

