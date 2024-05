Matter 1.3 è realtà: ecco le nuove funzionalità e dispositivi supportati

Lo standard unificato per la domotica continua a crescere, con la Connectivity Standards Alliance che oggi annuncia le specifiche finali di Matter 1.3. Grazie a questo nuovo aggiornamento, lo standard guadagna il supporto per nuovi dispositivi e funzioni, con un occhio di riguardo (questa volta) per la cucina smart.

Con Matter 1.3 arriva il supporto ufficiale anche per Forni, Piani cottura e Cappe

Crediti: Canva

Lo standard per la domotica Matter arriva alla versione 1.3 introducendo il supporto per nuovi dispositivi e funzionalità, che permetteranno ai produttori di iniziare certificare i nuovi oggetti IoT oppure quelli esistenti che per ragioni di incompatibilità erano rimasti fuori dallo standard unificato fino ad ora. Di seguito il changelog completo per la nuova versione.

Nuove funzioni

Monitoraggio e gestione energetica

Monitoraggio della ricarica dei veicoli elettrici

Monitoraggio e gestione delle perdite

Migliorata la gestione dei dispositivi multimediali con Matter Casting

Aggiunto il supporto alle Scene personalizzate

Aggiunto il supporto per i comandi in Batch

Nuovi dispositivi supportati

Forni

Forni a microonde

Piani cottura

Cappe aspiranti

Asciugabiancheria

Adesso la palla passa ai produttori: saranno infatti loro a dover aggiornare i primi dispositivi per includere le nuove funzionalità di Matter 1.3, ampliando sempre di più lo standard unificato della casa connessa.

