Come attivare la eSIM con ho. Mobile (e quanto costa)

Finalmente il gestore di Vodafone ha introdotto due grandi novità richiesta a grand voce dagli utenti: il supporto al 5G e la possibilità di utilizzare una eSIM. Abbiamo già visto di come attivare la connettività 5G mentre in questa guida andiamo a scoprire come fare per attivare la eSIM di ho. Mobile, sia per i già clienti che per i nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta all’operatore (o che vi fanno ritorno). Si tratta di pochi e semplici passaggi che non richiedono troppo tempo, per fortuna.

Come attivare la nuova eSIM di ho. Mobile: la guida passo passo e i dettagli sul prezzo

L’arrivo delle eSIM per i clienti ho. Mobile rappresenta un passo avanti importante per l’operatore: si tratta del gestore low cost di Vodafone e proprio per questo motivo ha riscosso un notevole successo fin dal suo debutto (ovviamente anche grazie ai prezzi allettanti, ci mancherebbe). Ma di cosa si tratta di preciso? La eSIM è una scheda virtuale che sostituisce la SIM tradizionale: il telefono non ha bisogno di nessuna schedina fisica dato che questa è scaricata direttamente sullo smartphone. La configurazione dura pochissimo ed si elimina la necessità di inserire e rimuovere la SIM dal dispositivo; inoltre non può essere danneggiata o persa, dato che è un prodotto virtuale disponibile solo sul telefono. E quando l’utente cambia smartphone può essere trasferita facilmente, in pochi istanti.

Il prezzo della eSIM di ho. Mobile è di 4,99€ per i nuovi clienti, mentre per chi ha già un piano attivo e decide di passare alla scheda virtuale il costo del servizio è di 9,99€. In entrambi i casi si tratta di una spesa che viene effettuata una sola volta. Ora che abbiamo visto cos’è questo nuovo servizio e il prezzo, andiamo a vedere come attivare la eSIM di ho. Mobile per i già clienti.

Come attivare la eSIM di ho. Mobile (per i già clienti) Apri l’applicazione di ho. e accedi al menu tramite il pulsante in altro a sinistra dello schermo. Clicca l’opzione “Gestisci il mio profilo” per accedere alla tua pagina personale. Clicca sul numero di telefono a cui associare la ESIM, alla voce “I miei numeri”. Apparirà la pagina di riepilogo della SIM insieme al pulsante per richiedere la rispettiva eSIM. Si aprirà un’ulteriore schermata di riepilogo, questa volta con tutte le informazioni necessarie per l’attivazione della scheda virtuale; clicca sul pulsante in alto. Conferma l’operazione inserendo il codice ricevuto tramite SMS. Comincia la procedura per richiedere la SIM: durante i vari passaggi dovrai caricare le foto del tuo documenti d’identità, di un documento con il tuo codice fiscale ed una foto della vecchia SIM.

Come attivare la eSIM di ho. Mobile (per i nuovi clienti) – In questo caso basta accedere al sito ufficiale del gestore e scegliere una delle nuove offerte disponibili (con 4G o 5G). Ovviamente è presente la possibilità di attivare un nuovo numero oppure di portare il proprio numero. All’inizio della procedura è possibile scegliere tra la SIM fisica oppure la eSIM (4,99€ per i nuovi utenti).

Prima di lasciarvi, segnaliamo che parecchi utenti stanno incappando in un problema con l’attivazione della eSIM: cliccando sul link fornito dal gestore, questo rimanda ad un messaggio di errore. Niente di preoccupante: probabilmente si tratta di una situazione momentanea dovuta al gran numero di schede virtuali richieste, ma nel caso doveste incappare in questo problema qui trovate la soluzione. Nel nostro caso per una prima SIM tutto è filato liscio, senza alcun intoppo, mentre con la seconda scheda virtuale è stato necessario utilizzare la procedura a cui abbiamo accennato poco sopra.

