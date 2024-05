Problemi attivazione eSIM ho. Mobile: ecco come risolvere

Di recente il gestore di Vodafone ha annunciato due grandi novità, lanciando il guanto di sfida ai grandi operatori. Il 5G e il supporto alle schede virtuali sono finalmente disponibili per i nuovi e già clienti ho. Mobile, tuttavia in queste ore si stanno verificando dei problemi con l’attivazione delle eSIM: ecco che cosa sta succedendo e come fare per risolvere (nel caso in cui si verifichi questo errore).

Come risolvere i problemi di attivazione con la eSIM di ho. Mobile

Crediti: Canva

La eSIM è la versione virtuale della classica scheda SIM e porta con sé molteplici vantaggi: per prima cosa non è necessario inserire ed estrarre la schedina dal telefono, poi può essere trasferita facilmente da un dispositivo all’altro, si configura in pochi istanti e non può essere né persa né danneggiata (è scaricata direttamente sullo smartphone). Si tratta di un servizio disponibile da tempo per vari operatori in Italia e ora il supporto eSIM è arrivato anche per i clienti ho. Mobile.

Con l’annuncio del 5G e delle nuove eSIM in tanti hanno iniziato il passaggio al gestore di Vodafone (le offerte sono parecchio appetibili) mentre i già clienti hanno approfittato delle novità del momento attivando il 5G oppure passando ad una scheda virtuale. Tuttavia si sta verificando un fastidioso errore: la eSIM va richiesta direttamente tramite l’app ufficiale di ho. Mobile (disponibile per Android e iOS) e una volta terminata la procedura una e-mail invita a cliccare un link per attivare la scheda virtuale. Sono moltissimi gli utenti che in queste ore stanno lamentando un messaggio di errore che non permette di attivare la eSIM: il link da cliccare risulta non funzionante.

Ma come fare per risolvere i problemi di attivazione della eSIM di ho. Mobile? Se siete rimasti anche voi nel limbo, con la scheda fisica disattivata e un fastidioso messaggio di errore, state tranquilli: basta seguire la procedura che trovate di seguito per configurare manualmente la scheda virtuale.

Procedura per risolvere i problemi di attivazione della eSIM di ho. Mobile Aprite l’applicazione di ho. Mobile e nel menu cliccate sul vostro numero di telefono e poi su “Gestisco il mio profilo” Alla voce “I miei numeri” cliccate sul numero di telefono. Nella nuova schermata cliccate su “Gestisci eSIM” e poi su “Trasferisci eSIM”. Seguite la procedura selezionando le varie opzioni per il trasferimento fino ad arrivare alla pagina di riepilogo. Simulate il trasferimento in modo da accedere al riepilogo dei dati della eSIM, che contiene praticamente tutto. Nella pagina di riepilogo trovate il codice di attivazione della eSIM insieme ai codici PIN e PUK. Segnatevi questi codici perché vi serviranno durante il prossimo passaggio. Ora non resta che abilitare la eSIM sul vostro smartphone (Android o iPhone). Aprite la sezione del telefono dedicata alla SIM/eSIM (varia in base al dispositivo) e inserite i codici richiesti.

