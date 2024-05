BMAX MaxPad I10 Pro 2023 è super economico con 4G e GPS, a meno di 100€

Dopo il modello MaxPad I11 Plus (ritornato in versione 2023) abbiamo assistito al ritorno anche di un altro tablet iconico del brand cinese. Anziché lanciare delle generazioni successive, la compagnia ha aggiornato alcune delle sue gamme più apprezzate, modificando elementi del design e alcune specifiche, ma mantenendo sempre un prezzo super accessibile. BMAX MaxPad I10 Pro 2023 è la versione più attuale del tablet 4G, in una veste rinnovata: ecco i dettagli e come risparmiare con il codice sconto dedicato!

Codice sconto BMAX MaxPad I10 Pro 2023: il tablet super economico con 4G e GPS

Rispetto alla precedente versione, BMAX MaxPad I10 Pro 2023 presenta un modulo fotografico dallo stile differente ed alcune specifiche migliorate. Il dispositivo ora monta una fotocamera principale di grandi dimensioni, in uno spazio rettangolare: lo stile è simile a quello di alcuni modelli Xiaomi (della famiglia 13), ovviamente con le dovute differenze (ma l’ispirazione è chiara). Il tablet offre la connettività 4G LTE e monta uno schermo da 10,1″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel; il chipset è una soluzione Unisoc T606, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo spazio di archiviazione si può espandere tramite microSD ed è possibile aumentare la RAM di 4 GB aggiuntivi tramite l’attivazione di quella virtuale. La fotocamera è basata su un sensore da 13 MP mentre frontalmente abbiamo un modulo selfie da 5 MP; lato software è presente Android 13 mentre la batteria è una capiente unità da 7.000 mAh. Un’ulteriore aggiunta è rappresentata dal GPS, utile per sfruttare il tablet come maxi navigatore. Inoltre segnaliamo anche la presenza della certificazione Widevine L1 che permette di riprodurre contenuti video in streaming in alta definizione.

