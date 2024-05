Rivoluzione ho. Mobile: arrivano 5G ed eSIM, a partire da 9,99€

Era nell’aria già da un po’ di tempo ed ora è finalmente ufficiale: ho. Mobile ha annunciato l’introduzione del supporto alla connettività 5G, insieme all’arrivo delle eSIM (per gli smartphone che supportano questa funzionalità). Si tratta di due novità importantissime per il gestore, ora allineato ai grandi rivali: ovviamente non potevano mancare nuove offerte dedicate a nuovi e già clienti, con prezzi particolarmente ghiotti e la possibilità di avere l’attivazione gratis (ma solo in alcuni casi). Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e soprattutto come fare per attivare sia l’eSIM che il 5G con ho. Mobile.

ho. Mobile si rivoluziona con 5G ed eSIM: ecco tutte le offerte disponibili

Crediti: ho. Mobile

Ricordiamo che ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone, quindi parliamo di uno dei gestori più interessanti sulla piazza: con l’introduzione del 5G e del supporto eSIM l’offerta è diventata ancora più competitiva, con un portafoglio di piani per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Si tratta di quattro nuove offerte che partono da 150 GB fino a 250 GB, due delle quali includono gratuitamente la già citata connettività 5G (e l’assistenza personalizzata via WhatsApp con un operatore dedicato). Andiamo a scoprire tutte le novità del gestore.

Cosa cambia per il 4G di ho. Mobile

Tra le varie novità del momento, il gestore ha annunciato un cambiamento importante per gli utenti solo 4G LTE: la velocità, infatti, salirà per tutti gli utenti a 60 Mbps. Si tratta praticamente del doppio visto che in precedenza era presente il limite di 30 Mbps. Questo miglioramento è gratuito e vale per tutti i clienti con un piano solo 4G attivo.

Quali sono le nuove offerte ho. Mobile (4G e 5G) e i costi di attivazione

Crediti: ho. Mobile

Come anticipato poco sopra, ho. Mobile ha rinnovato il suo pacchetto di offerte con quattro opzioni attualmente disponibili: due sono con connettività 5G mentre per le altre due (che sono solo 4G LTE) è possibile attivare il nuovo standard 5G anche in un secondo momento (con i servizi ho.+ e Ho. il Turbo).

Il costo di attivazione per passare ad una delle promo ho. Mobile è di 29,9€ per i clienti TIM, Wind 3, Very e Vodafone. Inoltre in questi casi l’offerta è attivabile solo con l’autoricarica. L’attivazione è gratis per i clienti dei seguenti gestori:

Iliad

Fastweb

Coop Voce

Daily

Poste Mobile

Kena

CMLink Italy

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile

NV Mobile

Noitel

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Withu.

Spusu Italia

Wings Mobile Italia

Élite Mobile

Italia Power

Conexo Technologies

2appy Afinna One

Digi

Enegan

Feder

Come attivare il 5G con ho. Mobile, per nuovi e già clienti

Crediti: Canva

Dopo aver dato un’occhiata alla nuove promo disponibili è tempo di vedere come fare per attivare il 5G con ho. Mobile, sia nel caso dei già clienti che per i nuovi utenti. Ovviamente per navigare alla velocità del 5G è necessario possedere un telefono che supporti questo standard di connettività, un’offerta 5G abilitata ed essere sotto copertura della rete.

I già clienti possono utilizzare il 5G passando ad uno dei nuovi piani o semplicemente attivando i servizi ho.+ oppure ho. Turbo ; in caso di attivazione della connettività 5G, il prezzo è di 1,99€ al mese (in aggiunta al costo della propria offerta attiva).

possono utilizzare il 5G passando ad uno dei nuovi piani o semplicemente attivando i servizi oppure ; in caso di attivazione della connettività 5G, il prezzo è di (in aggiunta al costo della propria offerta attiva). I nuovi clienti possono utilizzare il 5G semplicemente attivando uno dei nuovi piani disponibili nel sito ufficiale di ho. Mobile.

Come avere il numero personalizzato per i nuovi clienti

I nuovi clienti ho. Mobile possono scegliere di personalizzare il proprio numero di telefono in un punto vendita, al momento dell’attivazione della SIM, oppure direttamente tramite l’app del gestore, in un momento successivo all’attivazione. Per quanto riguarda il prezzo per personalizzare il numero, il servizio costa 4,99€. Se volete ottenere il numero personalizzato tramite l’app di ho. Mobile, di seguito trovate la procedura completa.

Basta aprire l’applicazione e accedere alla sezione “La mia offerta”

Scegliere la voce “ho. Il numero che voglio”

Seguire le istruzioni e scegliere il numero secondo una di queste tre modalità inserendo una data inserendo da 2 a 4 cifre libere seguendo alcuni suggerimenti



Come attivare l’eSIM con ho. Mobile e quanto costa

Abbiamo parlato del 5G, ma questa non è l’unica grande novità del gestore virtuale di Vodafone. Andiamo a vedere adesso come attivare l’eSIM con ho. Mobile e quanto costa il nuovo servizio. Questo è disponibile sia per i nuovi clienti (con o senza portabilità) che per i già clienti: nel primo caso la richiesta avviene durante la procedura per il passaggio ad ho. Mobile, mentre nel secondo caso è possibile richiedere la eSIM tramite l’app. Il prezzo della eSIM di ho. Mobile è di 4,99€.

