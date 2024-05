Due caricatori wireless magnetici a soli 30€ grazie al “2 per 1” di TomTop

Con l’arrivo della ricarica wireless è diventato sempre più semplice avere la batteria del proprio smartphone sempre carica e non rischiare di rimanere a secco quando più ne abbiamo bisogno. I caricatori magnetici, inoltre, offrono solidità e sicurezza, ed oggi potete portarne a casa ben due al prezzo di uno grazie a questa fantastica offerta per il 20esimo anniversario di TomTop.

Due caricatori wireless magnetici al prezzo di uno, per avere sempre i dispositivi pronti all’uso

Crediti: TomTop

Wireless Magnetic Charger Stand 3 in 1 è un caricatore per smartphone, smartwatch e cuffie con standard QI che riesce a ripristinare velocemente le batterie di tutti i dispositivi collegati. Il suo design a “stand” offre un comodo appoggio per tutti e tre i dispositivi, con la possibilità di ruotare la base per una migliore visibilità. Il caricatore viene alimentato tramite porta Type-C mentre fornisce energia wireless fino a 15 W.

Il dispositivo è dotato di protezione per la sovralimentazione, il surriscaldamento, il sovra-voltaggio e il corto circuito, in modo da mantenere sempre al sicuro smartphone, smartwatch e cuffie anche quando sono tutti e 3 in carica. I fori di ventilazione sul retro del caricatore, invece, garantiscono che il flusso d’aria possa raffreddare senza problemi il dispositivo.

Per festeggiare l’avvicinarsi del 20esimo anniversario, TomTop ha lanciato la promozione “Buy 1 Get 1 Free” che permette di acquistare un solo prodotto e riceverne a casa due, con il secondo offerto direttamente dallo store. La promozione si applica a diversi prodotti, per consultarli tutti vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale delle offerte.

Il Wireless Magnetic Charger Stand 3 in 1 è disponibile al prezzo di 30.68€ su TomTop e grazie all’offerta “Buy 1 Get 1 Free” è possibile averne un altro aggiuntivo totalmente gratis! Non dovrete far altro che aggiungere il prodotto al carrello per acquistarne due al prezzo di uno. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del popolare store online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le