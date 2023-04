vivo X Fold 2 e vivo X Flip hanno una data (e ci sarà anche una sorpresa)

Dopo conferme e voci di corridoio, una miriade di leak e vari video con tanto di unboxing, ecco che finalmente i nuovi dispositivi della casa cinese hanno un'uscita. La data di presentazione di vivo X Fold 2 e X Flip è stata svelata ufficialmente e ci sarà anche il nuovo tablet vivo Pad 2, già protagonista di molteplici indiscrezioni.

vivo X Fold 2, X Flip e Pad 2: svelata la data di presentazione dei nuovi terminali

La compagnia asiatica si è già data da fare nel settore dei pieghevoli: in precedenza vivo ha lanciato i modelli X Fold e X Fold+, due terminali elegantissimi e potenti. Ora l'azienda è pronta per una doppia aggiunta: da una lato un nuovo pieghevole dal form factor di un tablet, dall'altro il suo primo foldable a conchiglia. La data di presentazione di vivo X Fold 2 e vivo X Flip è fissata per il 20 aprile, nel corso dei un evento dedicato.

Oltre ai nuovi pieghevoli, il brand ha confermato anche un'altra novità (che era nell'aria già da un po' di tempo). Sullo stesso palcoscenico dei modelli X troverà spazio anche vivo Pad 2, nuovo tablet premium.

Al momento sarebbero previsti solo questi tre dispositivi e per il momento non è dato di sapere se ci saranno altre sorprese. Inoltre va specificato che l'evento avrà luogo in patria, in riferimento al mercato cinese. Per ora non sappiamo se vivo porterà i nuovi pieghevoli e il suo tablet di seconda generazione anche nei mercati internazionali.

