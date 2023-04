vivo X Flip, foto e specifiche: come sarà il primo flip phone

Aggiornamento 07/04: vivo pubblica altre foto e specifiche di vivo X Flip, trovate tutto all'interno dell'articolo.

Dopo aver scoperto come sarà il prossimo pieghevole di punta X Fold 2, vivo si sta preparando anche al lancio di vivo X Flip, il suo primo pieghevole nel form factor del flip phone. Così come OPPO e apparentemente anche OnePlus, anche la compagnia cinese vuole fare concorrenza a Samsung Galaxy Z Flip, come rivelano le prime immagini ufficiali con tanto di specifiche tecniche.

Un nuovo leak svela i primi dettagli sul design di vivo X Flip

Le foto promozionali di vivo X Flip ci rivelano un blocco fotocamera circolare con logo Carl ZEISS a siglarne la partnership fotografica, per un sensore principale da 50 MP che sarà quindi coadiuvato da lenti Zeiss T*, rivestimento che migliora luminosità e nitidezza delle immagini. Sotto il modulo fotocamera troviamo poi il display esterno dal form factor orizzontale, di cui non conosciamo ancora la diagonale ma che sembra essere abbastanza ampio; vediamo anche la scocca, qua in colorazione viola con una texture diamantata.

Secondo un leak emerso in rete, lo schermo esterno avrà una larghezza di 682 pixel, mentre il display interno sarà ovviamente Full HD+, con una selfie camera punch-hole da 32 MP utilizzabile anche nella cosiddetta Flex Mode per tenere lo smartphone piegato a 90°. Per il resto, le specifiche tecniche si baseranno sullo Snapdragon 8+ Gen 1, mentre c'è sempre da scoprire la capienza della batteria, così come la data d'uscita e se verrà portato anche sul mercato Global.

