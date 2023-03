vivo X Fold 2 non è ancora ufficiale ma c’è già l’Unboxing | Video

Il nuovo top di gamma pieghevole di vivo sarà lanciato ad aprile, ma è già stato mostrato durante un evento in Cina (anche se si è trattato solo di un assaggio). L'antipasto non è stato di vostro gradimento e vorreste qualcosa di più? Niente paura: vivo X Fold 2 non è ancora stato annunciato in via ufficiale, eppure ecco il suo primo video Unboxing che ci svela il design a tutto tondo.

vivo X Fold 2 protagonista del primo video Unboxing

Il nuovo flagship foldable segue la scia della generazione precedente, in fatto di stile. Come visto anche nelle immagini precedenti, ritroviamo una fotocamera inserita in un modulo circolare; questa volta non è presente un contorno aggiuntivo, ma il comparto è inserito direttamente nella scocca. Sotto la fotocamera troviamo una superficie in similpelle, affiancata anche da una sezione in vetro. Ma bando alle ciance, ecco il video Unboxing di vivo X Fold 2.

Il dispositivo presenta ancora una volta un design in-fold, con un ampio schermo pieghevole verso l'interno ed un pannello esterno. Presente all'appello il logo ZEISS, che indica la collaborazione tra i due brand per le fotocamera del terminale.

Il modulo fotografico è contornato da un cerchio decorato, con delle linee incise. Entrambi gli schermi sono dotati di un punch hole per la selfie camera. L'Unboxing di vivo X Fold 2 non entra nel dettaglio delle specifiche, limitandosi a mostrare il design del top di gamma pieghevole. Inoltre vi segnaliamo che non si tratta di un solo video, ma ne sono stati pubblicati vari.

Per quanto riguarda il debutto, sappiamo che la presentazione è fissata per il mese di aprile. Ovviamente si tratterà di un modello top, mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2: se volete saperne di più prima dell'uscita, date un'occhiata al nostro approfondimento (con tutte le conferme e i leak trapelati finora).

