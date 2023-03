Instagram Down oggi: che cosa sta succedendo | 31 Marzo

Da alcune ore è presente un malfunzionamento di Instagram, con varie segnalazioni degli utenti: il servizio sembra essere Down, oggi 31 marzo, con problemi di caricamento in varie parti d'Italia e d'Europa. Che cosa sta succedendo?

Aggiornamento 31/03: i disservizi sembrano rientrati, anche se le segnalazioni hanno un andamento altalenante. Voi state riscontrando ancora problemi?

Instagram Down: problemi e malfunzionamenti oggi, 31 Marzo

Le segnalazioni su Downdetector mostrano problemi con Instagram, il quale risulta Down per vari utenti da molteplici parti dell'Italia (come si evince anche osservando la mappa pubblicata dallo stesso portale). Vengono segnalati problemi di accesso e impossibilità di caricare i contenuti, ma non sembra che siano stati coinvolti tutti gli utenti.

Probabilmente si tratta di un disservizio temporaneo che coinvolge un numero limitato di utenti. Nel nostro caso non abbiamo riscontrato particolari problematiche ma in altre zone d'Italia le segnalazioni indicano un malfunzionamento in atto.

Le segnalazioni su Downdetector stanno avendo un andamento altalenante, segno che in alcune aree il problema potrebbe essere risolto. Nel frattempo dai profili ufficiali di Instagram non è arrivata alcuna comunicazione sul Down di oggi, 31 marzo.

