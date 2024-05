Queste TWS Lenovo sono Bluetooth 5.3 e costano solo 13€

Cerchi un paio di auricolari true wireless economici, da maltrattare a più non posso durante spostamenti in treno (magari la mattina per andare all’università) oppure quanto fai sport? Come al solito la risposta perfetta arriva da Lenovo, brand decisamente attivo quando si parla di TWS accessibili. Il modello Lenovo ThinkPlus LP40II è completo e super economico, in offerta lampo ad un prezzo stracciato!

Lenovo ThinkPlus LP40II: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Compatte, stilose e dotate di una connettività stabile: Lenovo ThinkPlus LP40II sono gli auricolari true wireless con chip Bluetooth 5.3, driver da 13 mm ed un design sportivo ed accattivante. Le cuffiette TWS presentano un’indossabilità semi in-ear e microfoni omni-direzionali con il supporto alle chiamante HD Voice. L’autonomia è di circa 4 ore che salgono a 22 ore contando anche la custodia; grazie alla ricarica rapida bastano solo un’ora e mezza per raggiungere la carica completa.

Gli auricolari true wireless Lenovo ThinkPlus LP40II sono disponibili in offerta lampo su Banggood a metà prezzo: solo 13€ in flash sale, quindi senza la necessità di inserire alcun codice sconto. Le colorazioni disponibili sono tre: bianco, nero e blu, quest’ultima solo in quantità limitatissime. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

