Apple pensa al futuro dei portatili: il MacBook pieghevole arriva nel 2026?

Aggiornamento 06/05: stando alle ultime indiscrezioni emerse online negli ultimi giorni, Apple avrebbe in programma l’inizio della produzione di massa per un dispositivo pieghevole ibrido entro la fine del prossimo anno. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

I dispositivi pieghevoli stanno diventando sempre più popolari, grazie soprattutto all’abbassamento generale dei prezzi, ma quello a cui starebbe lavorando Apple potrebbe arrivare a ridefinire il concetto stesso di laptop. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate fonte autorevoli, infatti, in futuro potremmo avere un MacBook pieghevole da 20.3″.

Apple starebbe lavorando ad un MacBook pieghevole da 20.3″

Crediti: Apple

In un post su Twitter/X, il celebre analista Ming-Chi Kuo ha suggerito l’ipotesi che Apple stia attivamente lavorando alla progettazione di un nuovo MacBook pieghevole che potrebbe entrare nella fase di produzione di massa nel corso dei prossimi anni. A quanto pare, infatti, la compagnia di Cupertino non sarebbe ancora convinta degli sviluppi di iPhone e iPad foldable.

“Recentemente, ho ricevuto molte domande sulla possibilità che Apple intenda produrre in serie l’iPhone o l’iPad pieghevole nel 2025 o nel 2026. Il mio ultimo sondaggio indica che attualmente l’unico prodotto pieghevole di Apple con un programma di sviluppo chiaro è il MacBook da 20.3 pollici, previsto per entrare nella produzione di massa nel 2027” ha dichiarato Kuo.

Nel corso dei prossimi anni, quindi, il primo dispositivo pieghevole di Apple potrebbe andare a rivoluzionare un settore che solo negli ultimi mesi ha assistito all’arrivo di dispositivi tecnologicamente più avanzati rispetto al passato. Bisognerà però attendere ancora diversi mesi prima di scoprire se i rumor diventeranno realtà.

Aggiornamento 06/05: il MacBook pieghevole in produzione di massa già nel 2025

Crediti: Apple

Secondo le informazioni raccolte e pubblicate dal portale 9to5Mac, Apple avrebbe comunicato agli investitori la volontà di iniziare la produzione di massa di uno dei primi dispositivi pieghevoli della compagnia già entro la fine del 2025. Il grande indiziato è il MacBook Foldable da 20.3″, di cui anche altri insider hanno ipotizzato il lancio negli anni a venire.

Con una produzione di massa entro la fine del prossimo anno, significa che il nuovo laptop pieghevole di Apple potrebbe arrivare nei negozi nel corso del 2026: in netto anticipo rispetto alle precedenti previsioni di alcuni noti insider. In seguito, la compagnia di Cupertino potrebbe finalmente concentrarsi anche su iPhone Foldable, con la produzione di massa prevista per la fine del 2026.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni e bisognerà necessariamente attendere comunicazioni ufficiali da parte di Apple per scoprire se tali piani verranno effettivamente rispettati.

