Boom di Motorola e Realme in Italia: risalgono le vendite di smartphone

Le vendite di smartphone sono tornate a risalire anche in Europa, con numeri che hanno riacceso le speranze nel nostro continente per i produttori tech. Fra le nazioni che compongono l’area geografica, l’Italia è una di quelle che si è dimostrata maggiormente competitiva per il mercato telefonico nel Q1 2024, come dimostrano i dati statistici portati alla luce dagli analisti di Canalys.

Ecco quali sono stati i top 5 brand nel mercato degli smartphone in Italia

Se si guarda il quadro più ampio, in Europa le vendite sono salite del +10%, numeri incoraggianti per quanto ci sia ancora tanto lavoro da fare per tornare ai livelli pre-pandemia. Restringendo la lente alla sola Italia, la situazione è differente rispetto al resto del continente, specialmente nelle parti basse della classifica. Le prime posizioni sono occupate dai “soliti tre”: in cima c’è Samsung al 32%, in lieve crescita del +2%, che è riuscita a consolidare la sua leadership grazie ai risultati riscossi dalla serie Galaxy S24.

Dietro alla sud-coreana ci sono Apple e Xiaomi, rispettivamente al 18% e al 14%, entrambe in calo del -7% e -34% a causa dell’aumento di concorrenza da parte di brand quali Motorola e Realme. Per loro la crescita è poderosa: +66% e +106%, posizionandosi così all’11% e 7% delle quote del mercato italiano. A differenza di altre nazioni in Europa, l’Italia può vantare 5 brand che detengono almeno il 5% delle vendite, segno di una buona competitività a beneficio dei consumatori, che non sono costretti a scegliere fra pochi marchi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le