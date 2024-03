Samsung Galaxy S24: record pluriennale di vendite, ma occhio ad Apple

Aggiornamento 11/03: nuovi dettagli sull’andamento delle vendite della serie S24, li trovate nell’articolo.

Nonostante sia il brand che vende più smartphone al mondo da tempo immemore, Samsung fatica a ottenere alti numeri nella fascia dei top di gamma, riscuotendo maggiore successo in quelle più economiche. Con gli ultimi top di gamma c’è stato un passo in avanti in tal senso, come confermano i numeri di mercato, e secondo gli analisti e la stessa compagnia la serie Galaxy S24 supererà nelle vendite la serie S23.

Le stime preliminari dicono che la serie Samsung Galaxy S24 supererà S23 nelle vendite

Samsung Electronics' MX division has set the shipment target for the Galaxy S24 series in the first quarter of this year at 13 million units, increasing it by 1 million units from the previous target of 12 million units. — Revegnus (@Tech_Reve) February 6, 2024

Ecco l’andamento delle vendite negli anni per i flagship dell’azienda sud-coreana:

Samsung Galaxy S – 20 milioni

Samsung Galaxy S2 – 40 milioni

Samsung Galaxy S3 – 70 milioni

Samsung Galaxy S4 – 80 milioni

Samsung Galaxy S5 – 40 milioni

Samsung Galaxy S6 – 45 milioni

Samsung Galaxy S7 – 55 milioni

Samsung Galaxy S8 – 41 milioni

Samsung Galaxy S9 – 35 milioni

Samsung Galaxy S10 – 37 milioni

Samsung Galaxy S20 – 28 milioni

Samsung Galaxy S21 – 25 milioni

Samsung Galaxy S22 – 30 milioni

Samsung Galaxy S23 – 31 milioni

Negli anni le vendite sono progressivamente calate, in favore principalmente di iPhone e in minor parte dei vari produttori cinesi, seppur nell’ultimo biennio si sia tornati sopra quota 30 milioni. Relativamente alla prima metà del 2024, la compagnia sud-coreana avrebbe aumentato l’obiettivo di vendita da 12 a 13 milioni, e secondo un report nazionale avrebbe fissato a 36 milioni di unità le previsioni di vendita per il 2024 per il trittico composto da S24, S24+ ed S24 Ultra. Non è specificato, ma è ipotizzabile che ancora una volta sarà il modello Ultra a guidare le vendite, seguito da quello standard e meno di tutti da quello Plus.

Korean securities analysts expect sales of the Galaxy S24 series to reach 36 million units this year.



If the sales of the Galaxy S24 exceed 36 million units, it will surpass the record of the Galaxy S7 series, which sold 49 million units in 2016, after 8 years. pic.twitter.com/vjh6iPjIn8 — Revegnus (@Tech_Reve) February 15, 2024

Come riporta il leaker Revegnus, qualora l’annata si concludesse effettivamente con il raggiungimento di queste cifre, sarebbe un nuovo record per la storia recente della compagnia, più dei 35,7 milioni che vendette la serie Samsung Galaxy S7 nel 2017 ma comunque sotto i 49 milioni della serie Galaxy S6 nel 2016.

Inoltre, Samsung ha comunicato che la serie S24 ha superato 1 milione di unità in 1 mese in Sud Corea, battendo di 9 giorni il precedente record che spettava al fu Samsung Galaxy S8, seppur per 3 giorni la serie Note 10 rimanga quella più di successo in quell’arco di tempo. Secondo le stime di Counterpoint Research, nelle prime tre settimane c’è stato un aumento annuale del +8% per le vendite globali della serie Samsung Galaxy S24, specialmente in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francai e Paesi Bassi, dove l’aumento ammonta a circa il +28%.

According to Counterpoint Research, the global sales of the Galaxy S24 series during the initial three weeks (1/28-2/17) increased by 8% compared to the same period last year. Counterpoint Research attributes this rise to consumer expectations for newly added generative AI… pic.twitter.com/264ds9C0Bz — Revegnus (@Tech_Reve) March 11, 2024

Essendo previsioni preliminari, i numeri potrebbero variare anche e soprattutto in base al termometro del mercato, anche se l’impressione è che il 2024 sarà un’annata più positiva per il settore mobile. Tuttavia, secondo le previsioni il prossimo anno potrebbe essere un anno non facile per Samsung, con stime complessive di 250 milioni di smartphone venduti che potrebbero essere raggiunti se non addirittura superati da Apple, per la seconda volta nella storia.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le