Google Pixel 8 e 8 Pro in doppio sconto da Unieuro: risparmi oltre 100€, ma solo per poco!

Dopo i Google Days le occasioni dedicate agli ultimi top di gamma della casa di Mountain View continuano con un’occasione imperdibile. Google Pixel 8 e 8 Pro sono in promozione con doppio ribasso da Unieuro: si parte da 599€ grazie all’offerta lampo e al codice sconto dedicato, ma attenzione perché l’iniziativa è valida solo per un periodo limitato di tempo.

Pixel 8 e 8 Pro, doppio ribasso da Unieuro: i top di gamma Google in offerta lampo e con codice sconto

Gli ultimi flagship della famiglia Pixel sono in sconto da Unieuro: entrambi sono in offerta lampo e grazie al codice sconto PIXEL100 il risparmio aumenta ulteriormente (con un ribasso di 100€). Approfittando dell’occasione Google Pixel 8 scende a soli 599€ (128 GB) mentre Pixel 8 Pro è acquistabile è 849€ (128 GB). L’iniziativa durerà solo per due giorni ossia 11 e 12 marzo 2024, quindi se sei interessato a mettere le mani su uno dei due modelli affrettati!

Vuoi saperne di più prima di mettere le mani sul tuo nuovo top di gamma? Allora dai un’occhiata alla nostra recensione di Pixel 8 e 8 Pro, con tutti i dettagli di entrambi i flagship! I due modelli sono entrambi dotati di certificazione IP68 e montano il chipset proprietario Tensor G3. È presente la ricarica wireless e beneficiano di ben 7 anni di aggiornamenti (sia Android che di sicurezza). Inoltre abbiamo varie chicche, come il teleobiettivo e il sensore per la temperatura (solo Pro), tante funzioni AI dedicate alle foto e non solo.

