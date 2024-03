MediaTek sui flagship Samsung? Ecco perché è saltato l’accordo

Negli scorsi anni recenti, fra i vari argomenti, le voci di corridoio attorno al marchio Samsung avevano anche toccato quello legato a MediaTek e alla possibilità di espandere la partnership. Come praticamente ogni produttore di smartphone Android, anche Samsung collabora con il chipmaker taiwanese per utilizzare i suoi System-on-a-Chip. Tuttavia, a differenza dei vari brand cinesi, quello sud-coreano li utilizza solo ed esclusivamente per il segmento del suo catalogo di fascia medio/bassa.

Samsung e MediaTek: la collaborazione è saltata, un leaker spiega il perché

Forse vi ricorderete, però, che anni fa si vociferava che Samsung stesse valutando i SoC MediaTek anche per i suoi top di gamma, non limitandosi più a utilizzarli sui modelli più economici. Sulla vicenda si è esposto Revegnus, leaker molto noto in ambito Samsung e semiconduttori, confermando l’esistenza di una trattativa del genere ma spiegando anche il perché sia saltato l’accordo.

Come specifica l’insider, Samsung avrebbe preso in considerazione l’idea di utilizzare il Dimensity 9000 sulla serie Galaxy S, ma il piano non sarebbe andato in porto a causa di una carenza di forniture. Con uno stock di circa 10 milioni di unità, MediaTek non avrebbe soddisfatto le 30-35 milioni di unità necessarie per soddisfare la richiesta della serie flagship.

Se invece si parla dell’ultimo Dimensity 9300, la maggior parte delle unità sarebbero andate vendute ai partner principali: non vengono citati, ma probabilmente il riferimento è a marchi quali Xiaomi, OPPO e vivo. In tutto ciò ha un peso rilevante anche l’accordo con Qualcomm, con cui Samsung si è accordata per la fornitura dei SoC che troveranno spazio dentro alle serie Galaxy S25 ed S26.

Per Samsung, utilizzare i SoC MediaTek avrebbe avuto come vantaggio principale quello di pagarli meno rispetto ai più costosi SoC Qualcomm; tuttavia, è altresì vero che Qualcomm è uno dei clienti principali di Samsung Foundry, pertanto ci sono in ballo equilibri economici da considerare. Ciò nonostante, la collaborazione pare tutt’altro che conclusa, anzi, visto che per il futuro si vocifera di un maggiore utilizzo di SoC MediaTek sugli smartphone Samsung.

