Adesso la fotocamera degli Xiaomi funziona meglio su Instagram

Se siete fra i possessori di smartphone Xiaomi e siete soliti utilizzare Instagram, ci sono buone notizie per voi, perché la fotocamera è più supportata dal social network. Quello che solitamente lamentano gli utenti Android è il peggiore funzionamento dell’app rispetto alla controparte su iPhone e iOS. Fortunatamente per il settore telefonico, l’app di Meta sta allargando il suo supporto ufficiale anche a smartphone dell’universo Android.

La fotocamera degli smartphone Xiaomi sta venendo integrata nativamente su Instagram

Xiaomi 13 Pro also supports it now! pic.twitter.com/FmtDmE5nni — Arjun Koroth (@KorothArjun) March 10, 2024

Come testimoniato dagli utenti su X, adesso è possibile sfruttare meglio la fotocamera degli smartphone Xiaomi all’interno di Instagram: aprendo la fotocamera del social, infatti, si ha accesso anche al sensore ultra-grandangolare. Questa è un’aggiunta decisamente utile, perché consente di utilizzare un’inquadratura più ampia all’interno di post e storie direttamente dall’app di Instagram, senza dover necessariamente fare foto e video prima con l’app fotografica dello smartphone e poi condividerli nell’app.

Per il momento, però, ci sono delle limitazioni: le segnalazioni riguardano soltanto i modelli delle serie Xiaomi 14 e 13 e non è dato sapere se tale supporto rimarrà esclusivo dei modelli di fascia alta delle ultime generazioni. Inoltre, per ora si fa presente che il supporto riguarda solamente il sensore ultra-grandangolare e non il teleobiettivo nonostante sia presente sugli smartphone in questione.

