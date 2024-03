La serie Redmi K80 si avvicina ma Xiaomi taglierà un modello

La serie Xiaomi 14 è ormai ufficiale in tutto il globo e vale anche per il tanto chiacchierato modello Ultra, il nuovo Camera Phone di punta della casa di Lei Jun. Ora i riflettori sono puntati su Redmi K70 Ultra, il super flagship della costola di Xiaomi; nonostante ciò sono già cominciate le primissime indiscrezioni sulla serie Redmi K80 e secondo quanto rivelato di recente pare che quest’anno potremmo perdere un modello della famiglia.

Redmi K80 e K80 Pro si faranno ma K80E non vedrà la luce: ecco le ultime indiscrezioni dalla Cina

K70E – Crediti: Redmi

Purtroppo non ci sono ancora leak corposi sulla futura serie Redmi K80, ma secondo quanto anticipato da un noto insider cinese Xiaomi sarebbe a buon punto, con lo sviluppo dei nuovi modelli che starebbe procedendo molto rapidamente. Non abbiamo dettagli su design e specifiche ed è improbabile che assisteremo ad un lancio a breve (visto che la gamma Redmi K70 è stata presentata a novembre e Redmi K70 Ultra è in dirittura d’arrivo). Tuttavia una novità sarebbe già nota: Xiaomi avrebbe intenzione di ridefinire la strategia della serie, mantenendo solo i modelli di punta.

Crediti: Weibo

In soldoni Redmi K80E dovrebbe essere tagliato e ci sarebbero solo Redmi K80 e K80 Pro (ovviamente ci aspettiamo una versione Ultra, più in là nel tempo). Questo non vuol dire che K80E sarà “cancellato” ma il dispositivo in questo segmento di prezzo troverà spazio all’interno della serie Note (dettaglio che non stupisce dato che il nostro POCO X6 Pro è un rebrand dell’attuale K70E). Il lancio della famiglia K80 è atteso nel quarto trimestre del 2024, quindi c’è ancora tempo; intanto restiamo in attesa del debutto di K70 Ultra, che dovrebbe fare capolino in tempi brevi (ma non c’è ancora una data).

