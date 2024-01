2023 ancora in calo per gli smartphone, ma si vede la ripresa

Ad annata conclusa, il 2023 si è rivelato persino peggiore delle previsioni degli analisti: con 1,14 miliardi di smartphone spediti durante lo scorso anno, è stato registrato un calo del -4% rispetto al 2022. È la conferma che il 2023 è stato uno degli anni peggiori per il settore telefonico, a dieci anni di distanza dall’ultimo record negativo, che furono 1,049 miliardi di smartphone nel 2013. Allo stesso tempo, si iniziano a intravedere i primi segnali di ripresa.

Il 2023 si conclude con un record negativo negli ultimi anni per il mercato degli smartphone

Focalizzandosi al Q4 2023, infatti, il mercato degli smartphone si è concluso con una crescita del +8% con 319,5 milioni di unità spedite in tutto il mondo. Un andamento che è ricollegabile principalmente ai mercati emergenti, che nella seconda metà dell’anno hanno portato a questa ripresa: “beneficiando di ulteriore attenzione strategica e risorse da parte di fornitori che hanno lanciato una serie di modelli per il mercato di massa, America Latina, Africa e Medio Oriente hanno mostrato un forte slancio di ripresa dal terzo trimestre del 2023 in poi“.

Per la prima volta, il 2023 ha visto Apple in prima posizione con una quota di mercato del 20% e un calo del -1%, avendo spedito 229,2 milioni di smartphone su scala globale; segue Samsung, anch’essa al 20% in calo del -13% ma con 225,4 milioni di unità, mentre sul gradino più basso del podio c’è Xiaomi al 13% con 146,4 milioni di unità e un calo del -4%; chiudono la classifica OPPO e Transsion, rispettivamente al 9% (100,7 milioni, -11%) e 8% (92,6 milioni, +27%).

Al contrario dei mercati emergenti, aree geografiche come Europa, USA e Cina continuano a soffrire delle difficoltà economiche che attanagliano il settore da qualche anno a questa parte, fra consumatori più restii a cambiare telefono e investimenti ridotti. “Investire nell’intelligenza artificiale on-device per il segmento di fascia alta ed espandere le spedizioni nei segmenti di fascia medio-bassa diventeranno due direzioni strategiche per i venditori di smartphone nel 2024“.

