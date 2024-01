San Valentino tech con Huawei: fino al 40% di sconto e nuove Edizioni Speciali a tema!

La Festa degli Innamorati sta arrivando: il 14 febbraio si celebra uno dei momenti più importanti dell’anno per gli inguaribili romantici, un’occasione per stupire la tua dolce metà per un regalo da lasciare a bocca aperta. Lo store ufficiale di Huawei ha lanciato le offerte di San Valentino: tante idee regalo all’insegna della tecnologia, con sconti fino al 40%, un Coupon Extra Sconto a tema e 4 Edizioni Speciali dedicate agli indossabili Watch GT 4 e Watch GT 3.

Huawei presenta le sue idee regalo tech per San Valentino: tante offerte e 4 edizioni speciali imperdibili

Crediti: Huawei

Per festeggiare al meglio San Valentino, Huawei ha lanciato delle Edizioni Speciali dedicate a due degli indossabili più apprezzati: Watch GT 4 e Watch GT 3, sia in versione da 46 mm che da 42/41 mm. Ogni smartwatch è accompagnato da un cinturino speciale e nel caso dei modelli GT 4 è presente un paio di auricolari true wireless in omaggio. Di seguito trovi le Edizioni Speciali per San Valentino disponibili, insieme al prezzo.

Huawei Watch GT 4 46 mm Brown + cinturino Vermilion Red + FreeBuds SE 2 in regalo – 279,9€

Huawei Watch GT 4 41 mm Milanese + cinturino Rose Pink + FreeBuds SE 2 in regalo – 309,9€

Huawei Watch GT 3 46 mm Active Black + cinturino Spruce Green – 179,9€

Huawei Watch GT 3 42 mm Classic White Leather + cinturino Rose Pink – 169,9€

Le occasioni dedicate agli indossabili del brand non finiscono qui: tra le offerte imperdibili troviamo Huawei Watch GT 3 Pro (Black/Gray) a soli 199,9€ con il codice sconto esclusivo AGIZGT50 (permette di risparmiare 50€ sul prezzo già scontato di 249,9€). Inoltre è presente un paio di auricolari FreeBuds SE 2 in regalo! A proposito di TWS, di recente sono state presentate le nuovissime Huawei FreeClip: gli auricolari true wireless open-ear con look a forma di orecchino e design clip-on scendono per la prima volta di prezzo (179,9€). La convenienza raddoppia: basta aggiungere 19,9€ per ricevere anche una Huawei Band 8, per un doppio regalo di San Valentino!

FreeClip – Crediti: Huawei

Tra le offerte di Huawei Store non mancano occasioni dedicate ai notebook del brand. Huawei MateBook D 16 2024 è in offerta lampo a soli 599,9€ ma solo fino al 3 febbraio: si tratta di un’occasione da cogliere al volo, dedicata ad un portatile premium completo ed elegantissimo, perfetto sia per studenti che per professionisti. Oltre ai portatili, troviamo in sconto anche i tablet: Huawei MatePad Pro 13.2″ è disponibile con Smart Magnetic Keyboard e M-Pencil 3 in regalo mentre MatePad 11.5″ scende a 259,9€!

Watch GT 4 – Crediti: Huawei

E per chi punta ad uno smartphone, Huawei P60 Pro è disponibile all’acquisto a 999,9€ con doppio regalo. Con l’ultimo top di gamma del brand si riceveranno anche un paio di TWS FreeBuds 5 ed una cover protettiva, entrambi in regalo. Un concentrato di eleganza e potenza, bellissimo da guardare e in grado di realizzare scatti mozzafiato! Le offerte di Huawei Store per San Valentino continuano nell’e-commerce del brand: dai un’occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le occasioni! Inoltre utilizza il codice ALOVER8 per ottenere un Extra Sconto dell’8% su tutti i prodotti; segnaliamo che il coupon non è cumulabile con altri codici e che per ogni ordine è possibile utilizzare solo un coupon.

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

