Vendite da record per Realme 12 Pro: stabilito un nuovo primato

Arrivata sul mercato in versione Global da pochissimi giorni, la serie Realme 12 Pro ha già fatto segnare un bel record di vendite in uno dei paesi fondamentali per il business dell’azienda cinese. In India, infatti, il pubblico sembra aver apprezzato a tal punto gli smartphone della compagnia da farli diventare i più venduti della loro fascia di prezzo.

La serie Realme 12 Pro è la più venduta nella fascia di prezzo 30K+ in India

Su Twitter/X, Realme ha annunciato che i nuovi modelli 12 Pro e 12 Pro Plus sono diventati gli smartphone venduti più velocemente nella fascia di prezzo 30.000+ rupie in India. Un’ottimo dato di vendita, quindi, nonostante la compagnia cinese non abbia effettivamente diramato i dati relativi alle quantità vendute.

Le vendite, come si evince dal post sui social, fanno riferimento soltanto a quelle arrivate nel periodo di early access: è lecito aspettarsi, quindi, il superamento di nuovi record quando i due nuovi smartphone saranno liberamente in vendita per tutti i clienti indiani.

