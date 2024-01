Honor Band 9 avvistato: il nuovo fitness tracker si avvicina al lancio

Sono passati quasi due anni dal debutto dell’ultima smartband targata Honor (lanciata in Cina ad aprile 2022 ed arrivata in Italia lo scorso marzo). Un lasso di tempo decisamente ampio che giustifica un salto generazionale: la compagnia cinese passerà direttamente a Honor Band 9, come dimostra una certificazione avvistate in rete.

Honor Band 9 certificata: la nuova smartband è in dirittura d’arrivo

Band 7 – Crediti: Honor

Il nuovo fitness tracker Honor Band 9 è stato certificato dall’ente Bluetooth SIG sia con il suo nome commerciale che con le sigle RHE-B39 e RHE-B19 (forse in riferimento ai mercati in cui arriverà). Il dispositivo presenta il supporto alla connettività Bluetooth 5.3 ma a parte questo dettaglio non emerge altro; specifiche e design restano ancora avvolti dal mistero. Tuttavia questo avvistamento indica che la smartband è ormai pronta per il debutto: probabilmente il lancio avverrà nel corso del primo trimestre del 2024 o magari ad aprile (e quindi a due anni esatti dal debutto del precedente modello).

Crediti: Thetechoutlook (Bluetooth SIG)

Per quanto riguarda il precedente Honor Band 7, il fitness tracker (protagonista anche della nostra recensione) ha debuttato con uno schermo AMOLED da 1,47″, un corpo con resistenza fino a 5 ATM, il supporto a più di 96 modalità sportive ed un’autonomia fino a 14 giorni. Non mancano il cardiofrequenzimetro e la possibilità di monitorare il sonno, i livelli di stress e i valori SpO2. Il tutto ad un prezzo di listino di 59,9€. Resta da vedere se la prossima Honor Band 9 arriverà ad una cifra più salata oppure se si manterrà su questo prezzo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le