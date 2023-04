Recensione Honor Band 7: sport, salute e stress sempre sotto controllo

Honor porta sul mercato la nuova Band 7, un wearable che si propone come centro di monitoraggio della vostra salute e delle attività sportive. Il mercato delle smartband ha visto l'arrivo di tantissimi nuovi dispositivi negli ultimi tempi, quindi perché dovreste preferire Honor Band 7 ad un qualsiasi altro wearable? Scopritelo insieme a noi in questa nostra recensione!

Recensione Honor Band 7

Design e materiali

La caratteristica principale (ed evidente) di Honor Band 7 è il display touchscreen OLED da 1.47″ con risoluzione da 194 x 368 pixel, 282 PPI e curvatura 2,5D. I colori sono brillanti e le informazioni visualizzate sullo schermo sempre ben visibili anche all'esposizione diretta alla luce del sole. Il cinturino in gomma di silicone (disponibile in nero e bianco/verde) è piacevole al tatto e non reca fastidi sulla pelle, ma non può essere rimosso e sostituito a proprio piacimento.

Sul fianco sinistro del dispositivo è presente l'unico pulsante di Honor Band 7, che attiva il display oppure disattiva le chiamate in entrata. Sulla parte inferiore, invece, troviamo i sensori di monitoraggio della salute e delle attività sportive, affiancate dai due magneti predisposti alla ricarica.

Le diciotto tacche sul cinturino permettono di adeguare la band ad ogni tipo di polso, il consiglio è sempre quello di tenerlo un po' più stretto per avere un monitoraggio più efficace e preciso. Le dimensioni complessive sono di 43 x 25.4 x 10.99 millimetri, per un peso di 18 grammi senza cinturino e 29 grammi nella formazione completa, con impermeabilità fino a 5 atmosfere.

Software e funzioni

Come ogni smartband che si rispetti, Honor Band 7 è in grado di tracciare 11 sport in modo professionale, tra cui corsa all'esterno, camminata, bicicletta, attività al chiuso, yoga, salto della corda e corsa all'interno. Le attività tracciabili salgono a 96 se si considerano le varie discipline integrate nelle varie macro-categorie. Il tracciamento funziona egregiamente e la band riesce a riconoscere con una buona precisione l'attività appena svolta, riportando anche una stima della calorie appena bruciate. Dalle impostazioni sul dispositivo è possibile attivare il riconoscimento automatico dell'attività sportiva, ma vi consigliamo di utilizzare l'app Honor Health per avviare il tracciamento dell'attività scelta per una maggiore precisione.

Il punto forte di Honor Band 7, tuttavia, è sicuramente il monitoraggio costante della salute: il wearable, infatti, è in grado di tener traccia 24 ore al giorno della frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e il livello di stress accumulato, creando un dettagliato report visualizzabile sia sul display del dispositivo che all'interno dell'app sopracitata. Con questa band è possibile anche tener traccia della qualità del sonno: indossando il dispositivo anche di notte infatti l'app Honor Health creerà un report per indicarci l'entrata nella fase REM e le varie “attività” notturne del nostro corpo.

Se invece utilizzate la smartband per avere un modo veloce per visualizzare le notifiche in arrivo sullo smartphone, Honor Band 7 copre anche questa esigenza. Grazie al display più grande rispetto ai classici indossabili di questa categoria, è possibile visualizzare le notifiche e leggere il testo anche senza dover alzare il braccio. Il test condotto su iOS ha mostrato una grandissima compatibilità con quasi tutte le applicazioni, al netto di poche eccezioni (non c'è stato verso di visualizzare le notifiche di Forza, nota app per i risultati sportivi in tempo reale).

Il display, inoltre, può essere personalizzato con diverse watchface che mostrano nei modi più disparati le informazioni di cui abbiamo bisogno. Per esempio, sarà possibile scegliere un quadrante che ponga l'attenzione più sul monitoraggio delle attività fisiche piuttosto che sull'orario, oppure trasformare la band in un orologio con le lancette.

Batteria e autonomia

Honor dichiara che la batteria di Band 7 è in grado di durare fino a 14 giorni, con una media di 10 giorni in caso di utilizzo intenso. La verità è che l'autonomia del dispositivo varia intensamente in base alle funzioni abilitate e l'utilizzo che ne viene fatto.

Nei nostri test, con monitoraggio del battito cardiaco e dello stress sempre attivo, con monitoraggio del sonno durante la notte e diversi test per le attività sportive (principalmente corsa ed esercizio libero) la batteria non è mai andata oltre i 7 giorni di autonomia.

Per fortuna, la ricarica magnetica con il cavo incluso in confezione è davvero molto veloce e nel giro di 1 ora e mezza è in grado di riportare al 100% la batteria di Honor Band 7.

Recensione Honor Band 7 – Prezzo e considerazioni

Funzioni e personalizzazioni rendono Honor Band 7 una smartband completa. Il dispositivo viene proposto ad un prezzo di listino di 50€ e già a questo prezzo ci sentiamo caldamente di consigliare l'acquisto anche solo per il display più grande rispetto alle classiche band. Con il codice sconto che trovate qui sotto, tuttavia, potrete far vostra Honor Band 7 a meno di 35€: un'occasione imperdibile se volete sempre tenere sotto controllo la vostra attività sportiva e la salute.

