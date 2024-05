L’Europa torna a respirare: salgono le vendite di smartphone, ma restiamo cauti

Il mercato telefonico dell’Europa torna a tirare un sospiro di sollievo: dopo così tanti mesi in negativo, il settore tecnologico segna un numero positivo nel Q1 2024. Lo scorso trimestre si è concluso registrano una crescita annuale del +10%, la prima cifra positiva dopo tanto tempo: era dal Q3 2021 che il mercato europeo era in rosso. Tuttavia, i numeri nel primo trimestre del 2023 erano così bassi, inferiori ai livelli raggiunti nel periodo pre-pandemico, che sono dati che vanno presi con il giusto ottimismo.

L’Europa torna in positivo nella vendita di smartphone, ma c’è ancora da lavorare

Ecco quanto dichiara il direttore di Counterpoint Research, Jan Stryjak: “è incoraggiante vedere il mercato europeo tornare finalmente a crescere, anche se non bisogna entusiasmarsi troppo considerando quanto sia stato deludente il 2023“. Fortunatamente per i produttori, “le condizioni macroeconomiche nella regione stanno migliorando” e sugli scaffali sono arrivati prodotti che sono riusciti a convincere i consumatori; per esempio la serie Galaxy S24,il cui record di vendite ha riportato Samsung in prima posizione col 32% del mercato europeo (+7%); fra l’altro, la compagnia sud-coreana è tornata in prima posizione in Europa centrale e orientale per la prima volta da inizio 2022.

In seconda posizione al 25% c’è sempre Apple, l’unico dei top brand ad aver chiuso il primo trimestre in negativo seppur di poco (-1%), mentre sul gradino più basso del podio ritroviamo Xiaomi sempre al 18% (+11%). Queste tre compagnie detengono la maggior parte del settore col 75%, a differenza della Cina, e dalla quarta posizione notiamo un certo scalino: subito sotto c’è Realme che, dopo un periodo poco roseo, segna un corposo +59% (soprattutto in Europa meridionale) salendo al 4% assieme a una Honor anch’essa in netta crescita del +67%.

Per la prima volta dal 2020, il duo OPPO/OnePlus è uscita dalla top 5, fra le difficoltà riscontrate soprattutto in Germania e Francia; prosegue anche la scalata di Transsion, che supera Apple in Europa orientale dopo aver raggiunto la quarta posizione su scala globale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le