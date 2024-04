Salgono le vendite di smartphone: Samsung leader, sorpresa Transsion

Gli anni scorsi non hanno sorriso alle vendite di smartphone, che hanno accusato una certa stagnazione dovuta a vari fattori, fra le conseguenze post-Covid e crisi economiche delle nazioni occidentali. Secondo centri di analisti come quello dell’International Data Corporation, però, da qualche mese a questa parte stiamo assistendo a un rialzo dei numeri. Il Q1 2024 si è da poco concluso e ha registrato una crescita annuale del +7,8%, con vendite globali che hanno toccato 289,4 milioni di unità che lo rendono così il terzo trimestre consecutivo in positivo.

Le vendite di smartphone a inizio 2024 premiano soprattutto Xiaomi e Transsion

Come affermato in precedenza da Counterpoint Research, Samsung ha riconquistato la prima posizione della classifica di vendita nel settore telefonico; grazie al successo commerciale riscosso dalla famiglia Galaxy S24 e dalla piattaforma Galaxy AI, siede al primo posto col 20,8% del mercato mondiale, pur avendo registrato un calo dello -0,7% per 60,1 milioni di unità vendute. Apple scivola quindi in seconda posizione al 17,3%, anch’essa in calo del -9,6% per 50,1 milioni di unità.

Ryan Reith, vicepresidente di IDC, afferma che “mentre IDC si aspetta che queste due società mantengano la loro presa sulla fascia alta del mercato, la rinascita di Huawei in Cina, così come i notevoli guadagni di Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus e vivo, spingeranno entrambi gli OEM alla ricerca di aree in cui espandersi e diversificarsi. Con il progredire della ripresa, è probabile che vedremo le migliori aziende guadagnare quote i marchi più piccoli lottano per il posizionamento“.

Il gradino più basso del podio è occupato da Xiaomi, che con 40,8 milioni di unità ha una quota di mercato del 14,1% con una forte crescita del +33,8%. Ma il dato più sorprendente è quello di Transsion (Infinix, Tecno e Itel), che si siede al 9,9% di share con 28,5 milioni di unità vendute che comportano un’impennata del +84,9%. Chiude la classifica OPPO, che decresce del -8,5% per 25,2 milioni con l’8,7% del settore.

