Realme P1 e P1 Pro ufficiali: il display curvo non è mai costato così poco

Come da calendario, oggi sono stati presentati al grande pubblico Realme P1 e P1 Pro, due nuovi smartphone destinati alla fascia media ma con caratteristiche che li contraddistinguono. Non soltanto nelle specifiche tecniche, con numeri che solitamente ritroviamo su prodotti più costosi, ma anche nell’estetica.

Lanciati ufficialmente Realme P1 e P1 Pro: tutte le novità per la fascia economica

Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: Realme

Con frame in plastica, Realme P1 è certificato IP54, con spessore di 7,97 mm e peso di 188 g. Ha un display OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.200 Hz, luminosità massima di 2.000 nits e sensore ID ottico, oltre alla tecnologia Rainwater Touch per usare correttamente il touch sotto la pioggia o nella doccia. È mosso dal MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G68 MC4, memorie LPDDR4X e UFS 3.1 e raffreddamento con camera di vapore. Il resto delle specifiche include batteria da 5.000 mAh con ricarica 45W, Realme UI 5.0 e Android 14 con 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza, 50+2 MP con Samsung JN1 e sensore Ritratto, selfie camera da 16 MP, dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ingresso mini-jack e speaker stereo.

C’è poi Realme P1 Pro, con certificazione IP65, spessore di 8,35 mm e peso di 186 grammi. Lo schermo sale leggermente a 6,7″ con PWM Dimming a 2.160 Hz ma soprattutto è un display curvo, difficile da trovare in questa fascia di prezzo; le altre differenze riguardano il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e la doppia fotocamera da 50+8 MP con Sony LYT-600 e ultra-grandangolare Hynix Hi864W.

Realme P1 è disponibile in India al prezzo di 15.999 Rs (179€) per la versione da 6/128 GB e di 18.999 Rs (213€) per quella da 8/256 GB, mentre Realme P1 Pro al prezzo di 21.999 Rs (247€) per la 8/128 GB e di 22.999 Rs (258€) per la 8/256 GB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le