AOKZOE presenta A2 Ultra: la nuova console portatile con Intel Ultra 7

In occasione del Intel Extreme Masters tenutosi a Chengdu in Cina, AOKZOE ha presentato ufficialmente A2 Ultra: un nuovo PC console portatile ibrido alimentato dai nuovi processori Intel Meteor Lake. Dopo AMD, quindi, anche Intel inizia a farsi largo in settore sempre più florido che ha visto un vero e proprio boom del mercato dopo l’arrivo di dispositivi come Steam Deck e ASUS ROG Ally.

AOKZOE A2 Ultra: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: AOKZOE

AOKZOE A2 Ultra è dotata di display da 7″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel, rapporto 16:10) ed un design molto classico con doppi analogici Hall-Effect, tastierino DPAD, tasti in configurazione YBAX, dorsali, grilli e tasti aggiuntivi per il controllo dell’interfaccia grafica. Sotto la scocca batte il cuore di un processore Intel Core Ultra 7 155H (lo stesso di MSI Claw) con una configurazione RAM LPDDR5X (7467 MHz) da 32/64GB e memoria d’archiviazione SSD PCIe 4.0.

Il dispositivo è dotato di un sistema di raffreddamento con ventola, mentre per la connettività sono disponibili Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Per il sistema operativo è stato adottato Windows 11, mentre ad alimentare la console troveremo una batteria da 12600 mAh che promette un’autonomia di almeno 3 ore di gameplay senza interruzioni.

Al momento, purtroppo, non si conoscono ancora i prezzi, i tagli di memoria e la data ufficiale di lancio della nuova AOKZOE A2 Ultra. Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana prima di conoscere tutti i dettagli su questa nuova console da gaming.

