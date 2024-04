Black Shark sfida Samsung con il suo smart ring: avrà un’autonomia eccezionale!

Tramite i canali social cinesi, la divisione da gaming di Xiaomi ha cominciato a stuzzicare gli appassionati anticipando i dettagli del prossimo prodotto in arrivo. Dopo aver detto addio ad un nuovo top di gamma, l’azienda si è concentrata principalmente sugli indossabili e gli accessori da gaming ma dietro le quinte stava preparando una sorpresa decisamente ghiotta. Black Shark Ring è l’anello smart della compagnia ed è in dirittura d’arrivo: manca ancora una data ma la casa cinese ha svelato alcune delle caratteristiche del dispositivo, che si preannuncia stellare.

Black Shark Ring svelato: la divisione da gaming di Xiaomi annuncia il suo anello smart e avrà un’autonomia stellare

Crediti: Black Shark

Per prima cosa si tratterà di un dispositivo ultra-sottile, con uno spessore di soli 2,2 mm (per un’esperienza votata al comfort, a detta del brand); Black Shark Ring arriverà insieme ad una pratica base di ricarica, una custodia semplice con una scocca nera e una luce LED frontale. Non mancheranno le principali funzioni legate alla salute come il monitoraggio dell’attività cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la temperatura corporea.

Crediti: Black Shark Crediti: Black Shark Crediti: Black Shark

Caratteristiche interessanti, ma l’autonomia è in grado di rubare la scena a qualsiasi feature. Secondo quanto riportato dal brand partner di Xiaomi, l’anello smart Black Shark Ring offrirà una spaventosa autonomia di 180 giorni: dato che si tratta di ben 6 mesi è probabile che il teaser intenda che il dispositivo più il case di ricarica avranno questa durata. Resta comunque un valore eccezionale e sarà interessante scoprire come si comporteranno i rivali. Ricordiamo che quest’estate arriverà Samsung Galaxy Ring, un accessorio attesissimo: sicuramente aprirà le porte ai principali brand cinesi e vedremo una miriade di alternative (Amazfit si è già portata avanti annunciando Helio Ring).

