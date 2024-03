Black Shark GT3 ufficiale: niente smartphone, è un nuovo smartwatch

Che Xiaomi non creda più così tanto negli smartphone da gaming non è una novità, e non l’unica azienda a farlo, e il lancio di questo Black Shark GT3 non fa che confermarlo. Da tempo, la sua divisione videoludica soffre di una pesante crisi che l’ha portata a ridimensionarsi e praticamente uscire dal mercato degli smartphone, tanto da aver annullato il lancio di Black Shark 6. Dopo aver messo da parte i telefoni, il sub-brand si è concentrato esclusivamente su accessori di varia natura, come nel caso degli smartwatch.

Black Shark GT3 è il nuovo smartwatch della divisione gaming di Xiaomi

Crediti: Black Shark

Black Shark GT3 segue il lancio degli scorsi Black Shark S1 Pro ed S1 Classic, pur deviando dal loro stilema estetico: mette da parte forme più rotonde in favore di uno schermo quadrato e curvo che ricorda in parte quello degli smartwatch OPPO. È un pannello AMOLED da 1,96″ con risoluzione 410 x 502 pixel, sotto cui si cela una batteria da 250 mAh che promette un’autonomia fino a 10 giorni, il tutto in una scocca in zinco con certificazione IP68.

Black Shark lo definisce uno smartwatch AI, grazie all’integrazione del software Shark GPT che permette tutta una serie di funzioni, come per esempio poter creare quadranti illimitati. Sono disponibili circa 100 modalità sportive ma per ora le restanti specifiche non sono ancora chiare, anche se non ci aspettiamo funzionalità molto avanzate.

Questo perché Black Shark GT3 ha un prezzo di vendita su Aliexpress (prima che la pagina scomparisse, forse pubblicata in anticipo per errore) di 79€.

