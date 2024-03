NIO Phone 2 si prepara: “Dobbiamo difenderci da Xiaomi e Huawei”

Il mondo degli smartphone e quello delle auto elettriche sono sempre più convergenti: da un lato realtà come Xiaomi e Huawei che iniziano a produrre auto EV, dall’altro compagnie come Polestar e NIO che creano il loro primo telefono. Nel caso di quest’ultima, abbiamo già assistito alla commercializzazione del primissimo NIO Phone, a cui adesso è stato confermato che seguirà NIO Phone 2

NIO Phone 2 è in fase di produzione, l’azienda parla della rivalità con Xiaomi e Huawei

Crediti: NIO

Annunciato nell’autunno 2023, NIO Phone è l’anello di congiunzione con cui l’azienda vuole creare un proprio ecosistema in cui lo smartphone diventi un companion dell’automobile, un telefono che non sia soltanto tale ma che svolga anche funzioni annesse, fungendo da chiave digitale, controllando il sistema di infotainment, gestendo il condizionatore per scaldare/raffreddare l’auto prima di partire e così via.

Il tutto con specifiche di rilievo: NIO Phone ha un display OLED LPTO da 6,81″ 2K a 120 Hz con sensore ID a ultrasuoni, certificazione IP68, Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition, fino a 16 GB/1 TB di memorie, 5.200 mAh con ricarica 66W e wireless 50W e una tripla fotocamera da 50+50+50 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale.

Cosa attendersi da NIO Phone 2, quindi? Al momento le specifiche rimangono ignote, anche se possiamo ipotizzare la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 o di una sua variante. In attesa di saperne di più, il CEO William Li ha confermato che lo smartphone sta entrando in fase di produzione e che verrà annunciato entro fine 2024.

Le sue affermazioni non si sono fermate qui, specificando che la strategia di NIO rimarrà quella di proporre al pubblico un solo modello all’anno. Alla domanda del perché una compagnia automobilistica voglia produrre un suo smartphone, la risposta è stata la seguente: “Il punto è che Huawei e Xiaomi producono automobili. Questa è innanzitutto una strategia difensiva per Nio“.

Nonostante Huawei continui a realizzare auto non a proprio marchio ma in sinergia con altre aziende del settore ed Apple abbia deciso di tirarsi indietro, Xiaomi sta per dare via alle vendite della sua SU7, che potrebbe esordire in molti più modelli del previsto.

