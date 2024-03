Il 2024 sarà l’anno della ripresa di Huawei, ma i suoi fasti rimarranno lontani

Aggiornamento 19/03: nuove previsioni di vendita per il 2024 di Huawei, le trovate nell’articolo.

Il lancio della serie Mate 60 è stato un punto di svolta per Huawei, che ha dimostrato al mondo di essere in grado di tornare a prodursi da sola i microchip. Nonostante continuino ad aleggiare dubbi attorno all’operato di HiSilicon e alle sue capacità produttive, e Huawei non faccia nulla per smentirli, le previsioni di vendita suggeriscono che il 2024 possa rappresentare un’anno di rinascita per la compagnia cinese.

Più vendite di smartphone Huawei nel 2024: merito dei microchip proprietari

Crediti: SCMP

Grazie al successo riscosso dalla serie Mate 60 e dai suoi pieghevoli, il 2023 si sarebbe concluso con un aumento nelle vendite di smartphone pari a 40/50 milioni di unità. E secondo il leaker Fixed Focus, Huawei avrebbe prodotto abbastanza Kirin 9000S da potersi permettere di commercializzare altri smartphone 5G nei prossimi mesi. Se tutto andrà come previsto, nel 2024 l’azienda dovrebbe piazzare 40/45 milioni di modelli 5G, coprendo fino all’88% del fabbisogno annuale, per vendite complessive pari a circa 70 milioni di modelli 4G e 5G.

Secondo TechInsights, i numeri sarebbero meno elevati: per il 2024, il centro di ricerca e analisi di mercato parla di 60 milioni di unità, di cui 15 milioni ricavati dalla vendita di modelli flagship, cioè serie P e Mate.

Nonostante ciò rappresenterebbe un segnale positivo per le sorti di Huawei, i numeri di vendite del periodo pre-ban rimarrebbero ancora lontani, ricordando le 240 milioni di unità vendute nel 2019 e le 182 milioni nel 2020. Ci sono anche indiscrezioni più recenti che alzano del +43% le previsioni per il 2024 da 60/70 ad addirittura 100 milioni, con Huawei che avrebbe alzato l’asticella in vista dei buoni risultati ottenuti dalla serie Mate 60.

