I migliori smart ring in offerta per il compleanno di AliExpress: si parte da meno di 3€!

AliExpress compie 14 anni: ecco i migliori smart ring in offerta per il compleanno dello store

L’iniziativa dedicata al compleanno di AliExpress (qui trovate tutti i dettagli) prevede offerte fino al 70% su tantissimi prodotti differenti: tra questi troviamo anche gli smart ring e in questa guida all’acquisto abbiamo raccolto per voi le migliori soluzioni da acquistare in offerta. Inoltre ricordiamo che è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo utilizzando i coupon generici dedicati all’evento: basta utilizzare uno dei codici indicati qui sotto, a fronte di una spesa minima, per ottenere l’extra sconto indicato.

Coupon “ 24AN05 ” – 5€ di sconto su una spesa superiore a 39€

” – su una spesa superiore a 39€ Coupon “ 24AN10 ” – 10€ di sconto su una spesa superiore a 79€

” – su una spesa superiore a 79€ Coupon “ 24AN20 ” – 20€ di sconto su una spesa superiore a 159€

” – su una spesa superiore a 159€ Coupon “ 24AN40 ” – 40€ di sconto su una spesa superiore a 299€

” – su una spesa superiore a 299€ Coupon “24AN80” – 80€ di sconto su una spesa superiore a 499€

Gli smart ring ormai sono diventati un pallino per gli amanti della tecnologia: sono in commercio varie soluzioni già da un po’, ma con l’annuncio del primo Samsung Galaxy Ring ovviamente l’attenzione è aumentata tantissimo. Per questo abbiamo raccolto per voi i migliori smart ring in offerta per il compleanno di AliExpress, con un occhio al risparmio. Segnaliamo che alcuni di questi potrebbero essere dei prodotti AliExpress Choice, ovvero articoli selezionati dallo store e in super sconto (per un periodo limitato di tempo ed in numero esiguo). Di seguito trovale occasioni presenti nello store: non dimenticate di utilizzare i coupon generici (quando possibile) per risparmiare!

Per scoprire tutte le offerte dedicate al 14° compleanno di AliExpress date anche un’occhiata alla pagina principale dedicata alla promozione (che sarà attiva fino al 27 marzo). Inoltre non perdere le nostre guide all’acquisto dedicate ai prodotti per la domotica e alla retro console!

