Le migliori retro console in offerta per il compleanno di AliExpress

Il compleanno di AliExpress è il momento migliore per acquistare prodotti esotici provenienti direttamente della Cina, risparmiando grazie a numerose offerte, codici sconto e coupon che il celebre shop online offre a tutti gli utenti per festeggiare il compimento di un nuovo anno. Per questo quattordicesimo compleanno di AliExpress abbiamo pensato per voi una selezione delle migliori retro console da gaming che potrete far vostre a prezzo bassissimo.

AliExpress: le migliori retro console da gaming in offerta per il compleanno dello store

Crediti: BOYHOM

Nel nostro articolo dedicato (lo trovate qui) abbiamo affrontato nel dettaglio tutte le informazioni sulla promozione. In occasione dello spegnimento della quattordicesima candelina, AliExpress ha deciso offrire a tutti sconti fino al 70%, anche sul settore delle retro console da gaming. Le occasioni di risparmio, tuttavia, non finiscono qui: grazie ai coupon che trovate qui sotto potrete massimizzare lo sconto ottenuto in base alla vostra spesa finale.

Coupon “ 24AN05 ” – 5€ di sconto su una spesa superiore a 39€

” – su una spesa superiore a 39€ Coupon “ 24AN10 ” – 10€ di sconto su una spesa superiore a 79€

” – su una spesa superiore a 79€ Coupon “ 24AN20 ” – 20€ di sconto su una spesa superiore a 159€

” – su una spesa superiore a 159€ Coupon “ 24AN40 ” – 40€ di sconto su una spesa superiore a 299€

” – su una spesa superiore a 299€ Coupon “24AN80” – 80€ di sconto su una spesa superiore a 499€

Tutti i prodotti che abbiamo scelto e che trovate nella lista sottostante appartengono alla categoria AliExpress Choice, ovvero prodotti selezionati direttamente dallo store che vengono proposti con scontistiche molto alte e spedizioni gratis a partire da 10€. Nel caso in cui il vostro acquisto non dovesse convincervi pienamente, inoltre, avrete a disposizione ben 90 giorni per effettuare il reso gratuitamente.

Per scoprire tutte le offerte dedicate al 14° compleanno di AliExpress date anche un’occhiata alla pagina principale dedicata alla promozione (che sarà attiva fino al 27 marzo).

