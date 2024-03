Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: prezzo svelato, costerà meno di uno stipendio

Dopo che le voci di corridoio hanno smentito l’esistenza di una variante Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 6 FE parrebbe essere il terzo pieghevole in vista per il 2024. Finora Samsung ci ha abituati a due modelli, Fold e Flip, creati per soddisfare sia chi cerca un foldable nel formato smartphone/mini-tablet sia chi invece preferisce un flip phone. Dai prossimi mesi, a questi due si dovrebbe aggiungere un modello ulteriore, sempre con formato “a libro” ma rivolto a chi desidererebbe spendere meno, come suggerisce il prezzo trapelato.

Rivelato quello che sarebbe il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Z Fold 6 FE

Crediti: Samsung

Chi vuole acquistare l’ammiraglia dell’attuale generazione, Samsung Galaxy Z Fold 5, deve sborsare la non modica cifra di 1.999€, scendendo a 1.249€ per Z Flip 5. Secondo l’ultimo rumor proveniente dalla Corea del Sud, per Samsung Galaxy Z Fold 6 FE il costo sarebbe decisamente più conveniente, pur rimanendo nel territorio dei top di gamma premium. Questa nuova variante costerebbe “meno di 800$“, inferiore alla metà rispetto ai 1.799$ di listino per Z Fold 5.

Ipotizzando un costo di 799$ e facendo una rapida equazione, al cambio in Italia potremmo parlare di circa 899/919€, prezzo che potrebbe ingolosire molti fra coloro che vorrebbero acquistare un pieghevole, magari per la prima volta. Pur non dando dettagli specifici sulla scheda tecnica, la fonte parla della stessa fotocamera di Z Fold 5, cioè una tripla 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x con OIS.

In realtà, di smartphone pieghevoli targati Samsung in arrivo nei prossimi mesi non ce ne sarebbero tre bensì quattro, visto che si parla anche del suo primo tri-pieghevole al mondo.

