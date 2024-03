AliExpress scalda i motori in vista del 14° compleanno, con sconti fino al 70%!

Il momento più importante dell’anno per lo store AliExpress è finalmente arrivato: il mese di marzo vede protagonista l’anniversario dell’e-commerce e come da tradizione non mancano sconti assurdi sul meglio della tecnologia e non solo. I festeggiamenti per il 14° compleanno di AliExpress cominciano oggi, con la fase di riscaldamento in vista dell’evento vero e proprio, che vedrà sconti top anche fino al 70%!

AliExpress compie 14° anni: tutti i dettagli della promozione per il compleanno dello store

Crediti: AliExpress

La promo dedicata al 14° anniversario di AliExpress è divisa in due fasi: l’evento principale per il compleanno si terrà dal 18 al 27 marzo, per un totale di 10 giorni di offerte. Tuttavia lo store scalda i motori dal 15 al 17 marzo, con una prima fase di sconti! Dando un’occhiata alle pagine dedicate all’iniziativa troverete già le prime occasioni per risparmiare; in alcuni casi gli sconti vengono anticipati in anteprima e conviene mettere nel carrello fin da ora il prodotto che ti interessa!

La pagina principale dell’evento è un hub di partenza dove accedere a tantissime offerte: ci sono sconti fino a 150€ e sono presenti anche dei coupon per risparmiare in base alla spesa effettuata. Di seguito trovi i codici da utilizzare durante il periodo promozionale.

Coupon “ 24AN05 ” – 5€ di sconto su una spesa superiore a 39€

” – su una spesa superiore a 39€ Coupon “ 24AN10 ” – 10€ di sconto su una spesa superiore a 79€

” – su una spesa superiore a 79€ Coupon “ 24AN20 ” – 20€ di sconto su una spesa superiore a 159€

” – su una spesa superiore a 159€ Coupon “ 24AN40 ” – 40€ di sconto su una spesa superiore a 299€

” – su una spesa superiore a 299€ Coupon “24AN80” – 80€ di sconto su una spesa superiore a 499€

Ovviamente questi non solo gli unici codici disponibili: nella pagina dedicata ai coupon trovi una vasta selezione organizzata per paesi. Dopo la fase di riscaldamento sanno presenti nuovi coupon per l’Italia, attivi quindi a partire dal 18 marzo. Ci sono poi altre sezioni da visitare, in modo da non perdere nessuna occasione. Di seguito trovate l’elenco completo: si tratta di pagine che fanno parte dell’evento per il 14° compleanno di AliExpress e vanno tenute d’occhio dato che potrebbero riservare delle sorprese.

