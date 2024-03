Il DMA colpisce anche Google Pixel: arriva il cambio del motore di ricerca nel launcher

Gli effetti del DMA continuano a farsi vedere, con le aziende che giorno dopo giorno sono sempre più impegnate ad introdurre i cambiamenti necessari a non incorrere in sanzioni da parte dell’Unione Europea. Google, per esempio, si è trovata nella condizione di dover concedere il cambio del motore di ricerca predefinito anche sugli smartphone Pixel, pubblicando un aggiornamento per il launcher.

Nel Google Pixel Launcher arriva la possibilità di cambiare il motore di ricerca predefinito

Crediti: Mishaal Rahman

Con un nuovo aggiornamento pubblicato soltanto nei paesi dell’Unione Europea, Google ha abilitato nel Pixel Launcher la possibilità di cambiare il motore di ricerca predefinito tramite il quale vengono effettuate le ricerche su internet, offrendo così agli utenti maggiore scelta sui propri servizi preferiti.

Alcuni utenti, a quanto pare, stanno addirittura ricevendo una notifica che avvisa della nuova possibilità offerta da Pixel Launcher che, una volta aperta, consente di effettuare immediatamente la modifica così come mostrato nell’immagine che potete visualizzare in alto. Si tratta quindi dell’ennesimo cambiamento voluto dall’UE per consentire alle aziende terze di poter competere in modo equo con i grandi produttori.

